Более 7 млн рублей получили самарские работодатели от реготделения СФР за трудоустройство ветеранов СВО

Я нашел ошибку
Главные новости:
В минувшую пятницу заместитель министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин посетил Елховский район.
В Елховском районе обсудили приоритеты цифрового развития территорий
Состоялось общее собрание Самарского регионального отделения «Опоры России».
«Опора России» в регионе помогает предпринимателям решать любые вопросы
В Правительстве Самарской области обсудили план территориального развития региона. Провел совещание  Виталий Шабалатов.
План территориального развития Самарской области обсудили в облправительстве
Судебные приставы Самары взыскали с местного жителя уголовный штраф за фиктивную постановку иностранцев на учет.
Самарец  выплатил уголовный штраф за фиктивную постановкой на учет иностранцев
Со 2 по 7 сентября в Самаре пройдет турнир по пляжному волейболу Спартакиады народов России.
Спартакиада народов России: Самара готова к старту турнира по пляжному волейболу 
Тематические фильмы и мультфильмы ко Дню знаний в кинотеатре "Филин" с 31 августа.
Смотрите фильмы в кинотеатре «Филин» на набережной в Самаре на этой неделе
В Борском районе Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт двух основных въездов в село Борское общей протяжённостью 5,5 километров.
В селе Борское обновляют въездные трассы и улицы
В Самаре, на территории детского сада № 378, открыли интерактивную Аллею «Готов к труду и обороне». Центральным событием праздника стала церемония вручения знаков ГТО старшим дошкольникам.
В самарском детском саду № 378  открыли аллею ГТО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.6
-0.35
EUR 99.68
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова запускает киноклуб «Притворщики» (12+)
Олимпийский чемпион Давид Белявский и чемпионка мира Александра Солдатова побывали в Самаре с рабочим визитом.
В Тольятти пройдет фестиваль фитнеса «Энергия спорта»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 7 млн рублей получили самарские работодатели от реготделения СФР за трудоустройство ветеранов СВО

212
Всего за пять лет действия программы субсидирования найма Отделение СФР по Самарской области перечислило страхователям более 73 млн рублей. Работу нашли свыше 600 человек.

Более 7 млн рублей получили самарские работодатели от реготделения СФР за трудоустройство граждан в 2026 году.

Всего за пять лет действия программы субсидирования найма Отделение СФР по Самарской области перечислило страхователям более 73 млн рублей. Работу нашли свыше 600 человек.

Получить такую государственную поддержку могут работодатели, которые принимают на работу ветеранов боевых действий СВО, членов их семей, людей с инвалидностью, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, а также представителей других категорий.

«Размер получаемой субсидии зависит от категории трудоустроенного работника и может составлять 3, 6 или 12 минимальных размеров оплаты труда с учетом уплаченных страховых взносов. Компенсация работодателю производится после 1, 3 и 6 месяцев работы гражданина», — рассказал управляющий Отделением СФР по Самарской области Дмитрий Петров.

Кроме того, работодатель должен соответствовать определенным требованиям и условиям:

быть официально зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

устроить гражданина на основании трудового договора на полную ставку и полный рабочий день;

выплачивать зарплату не ниже 1,5 МРОТ;

не иметь долгов по налогам, взносам и заработной плате;

не находиться в процессе ликвидации или банкротства.

Чтобы получить субсидию, работодателю нужно обратиться с заявлением в Службу занятости. Это можно сделать через портал «Работа в России», приложив к заявлению перечень вакансий. После трудоустройства сотрудника по истечении месяца следует подать заявление в Отделение СФР по Самарской области. После проверки в течение 10 дней будет перечислена первая часть субсидии.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и Макс.

 

Фото предоставлено Отделением СФР по Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Состоялось общее собрание Самарского регионального отделения «Опоры России».
31 августа 2026, 16:43
«Опора России» в регионе помогает предпринимателям решать любые вопросы
Состоялось общее собрание Самарского регионального отделения «Опоры России».  Политика
45
В Правительстве Самарской области обсудили план территориального развития региона. Провел совещание  Виталий Шабалатов.
31 августа 2026, 16:32
План территориального развития Самарской области обсудили в облправительстве
В Правительстве Самарской области обсудили план территориального развития региона. Провел совещание  Виталий Шабалатов. Политика
30
Судебные приставы Самары взыскали с местного жителя уголовный штраф за фиктивную постановку иностранцев на учет.
31 августа 2026, 16:24
Самарец  выплатил уголовный штраф за фиктивную постановкой на учет иностранцев
Судебные приставы Самары взыскали с местного жителя уголовный штраф за фиктивную постановку иностранцев на учет. Закон
104
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
С началом учебного года важно напомнить детям о правилах безопасного поведения
31 августа 2026  13:51
С началом учебного года важно напомнить детям о правилах безопасного поведения
194
В Самаре подвели итоги акции «Цветущий май» — более 550 клумб и цветников
29 августа 2026  13:10
В Самаре подвели итоги акции «Цветущий май» — более 550 клумб и цветников
986
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан 28 августа.
28 августа 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан в Самаре
1233
В Самаре в центре изменились трассы следования 4 автобусов
28 августа 2026  13:28
В Самаре в центре изменились трассы следования 4 автобусов
840
Ремонт трамвайных путей на улице Ново-Садовая в Самаре выходит на финишную прямую
28 августа 2026  12:25
Ремонт трамвайных путей на улице Ново-Садовая в Самаре выходит на финишную прямую
1637
Весь список