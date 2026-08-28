Ремонт трамвайных путей на улице Ново-Садовая в Самаре выходит на финишную прямую

По информации департамента транспорта, готовность объекта составляет 99%. Движение трамваев в обычном режиме начнется после тестовых прогонов. О точной дате открытия сообщат дополнительно, пишет 63.ру.

Капитальный ремонт путей на Ново-Садовой стартовал 1 апреля 2026 года. Подрядчик — питерская компания «СК „Северный Путь“» — должен был за семь месяцев привести в порядок около 5 километров полотна на двух участках: от Ново-Вокзальной до ТЦ «Апельсин» и от «Апельсина» до улицы Гастелло.

Специалисты полностью заменили верхнее строение пути, устроили ливнево-дренажную систему, щебеночное основание и рельсошпальную решетку.

Масштабный ремонт на Ново-Садовой не проводили с 90-х годов прошлого века. Рельсы износились, трамваи ездили со скоростью 5–10 км/ч, а после дождей пути затапливало.

В 2024 году отремонтировали участок от Барбошиной поляны до Ново-Вокзальной. Теперь очередь дошла до остальных двух отрезков.

На время работ движение трамваев было перекрыто, пассажирам предложили бесплатные автобусы-компенсаторы.