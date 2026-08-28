УФСБ пресечена противоправная деятельность жителя г. Самары, который оправдывал терроризм

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя г. Самары, 1990 г.р., причастного к публичному оправданию деятельности проукраинских террористических организаций, а также к государственной измене.

Установлено, что указанный гражданин инициативно вступил в контакт и в дальнейшем поддерживал связь с украинским медиапропагандистом, предоставляя последнему фото и видео разведывательного характера одного из объектов ТЭК региона для нанесения ударов беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, разделяя деструктивную идеологию воюющих на стороне Украины вооруженных формирований и проукраинского режима в целом, подозреваемый поддерживал деятельность указанной организации в сети Интернет, чем пытался вызвать у неограниченного круга лиц протестные настроения, а также желание помогать в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

В феврале 2025 года указанное лицо задержано сотрудниками УФСБ России по Самарской области. Следственным отделом Управления возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и ст. 275 УК РФ.

Решением Центрального окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания первых 3 лет в тюрьме, оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима, а также штрафа в размере 300 тысяч рублей.

17.08.2026 приговор вступил в законную силу.