В Самаре УК оштрафована за неоплату потребленных коммунальных ресурсов

Прокуратурой Куйбышевского района г. Самары проведена проверка соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе проверки выявлено, что размер просроченной задолженности управляющей компании ООО «Волжский берег» перед ресурсоснабжающей организацией превышает 800 000 рублей.

По выявленным нарушениям прокуратурой района в отношении юридического лица управляющей компании и его директора возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований). Постановлениями государственной жилищной инспекции Самарской области организация и директор признаны виновными в совершении административных правонарушений и им назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 400 тыс. руб.

После вмешательства прокуратуры должник принял меры к погашению долга.