В Самаре впервые провели диспансеризацию после 18:00

В Самарской городской поликлинике №3 прошла акция «Вечер ПРО здоровье». Самарцы бесплатно проходили диспансеризацию после работы - с 18 до 22 часов. Такую практику в регионе применили впервые - совместили проведение профосмотров и работу центра медицины здорового долголетия Самарской городской больницы 10. Она стала частью регионального движения «За медицину здорового долголетия».

Все желающие смогли пройти обследования в пять этапов:

- измерить рост, вес, состав тела и биологический возраст

- сдать экспресс-анализы на уровень глюкозы и холестерина, пройти электрокардиографию

- сделать рентген легких и маммографию для женщин

-получить консультацию врача по образу жизни, по вопросам рационального питания, обсудить факторы риска развития заболеваний и их коррекцию.

Диспансеризацию в вечернее время прошли 50 человек - 13 мужчин и 37 женщин.

По итогам обследования каждый пациент получил заключение со всеми результатами.

Светлана Крылова узнала о диспансеризации от своего терапевта накануне - во время планового приема.

«Согласилась без раздумий, - рассказала она. - Прохожу диспансеризацию ежегодно. Лучше предупредить болезнь, чем потом бороться с осложнениями».

Также жители отметили, что вечерние обследования очень удобны и не отрывают от рабочего процесса.

«Это важный шаг навстречу жителям региона - организация профилактических осмотров в вечернее время. Для многих это стало возможностью пройти комплексное обследование, которое обычно требует визитов днем. Наша задача — создать такие условия, чтобы заботиться о своем здоровье было удобно, просто и доступно каждому. Поэтому сейчас мы прорабатываем возможность организации подобных вечерних смен во всех поликлиниках региона. Профилактика должна быть встроена в жизнь человека», - отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Системная работа по раннему выявлению болезней, профилактике и формированию здоровых привычек позволяет не просто оказывать медицинскую помощь, но и сохранять высокое качество жизни. Это направление полностью соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по решению Президента России Владимира Путина.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области