Сезон опасности клещей продлён до конца сентября

Страховая компания «Согласие» и клиника МЕДСИ предупредили Самарской области: пик клещевой активности сохранится до конца сентября. Эксперты рассказали о появлении заражённых паразитов в регионах, которые ранее считались благополучными. Например, вирус энцефалита обнаруживают у клещей на территориях Московской, Ленинградской, Тверской, Ярославской и многих других областей.

Изменения в регионах обитания клещей в основном связаны с климатом. Мягкие зимы, ранняя и тёплая весна, рост среднегодовых температур позволяют паразитам выживать в ранее не заселённых ими областях.

«В последние несколько лет наблюдается тенденция расширения ареала обитания клещей», — отмечает врач-терапевт МЕДСИ Игамбердиев Шохрухбек Валижон угли. — «Они поднимаются на север и в горы. Таёжного клеща, например, теперь находят в Архангельской области, Коми, Карелии, а также выше в горах Алтая и Саян».

В первом полугодии 2026 года сотрудниками «Согласия» зафиксированы обращения из множества регионов страны. В особой группе риска — Удмуртская Республика, Красноярский край, Иркутская, Костромская и Кировская области. Большая часть обращений пришлась именно на них.

Виды клещей: где живут и чем опасны

● Таёжный клещ распространён от Дальнего Востока до западных границ России. Активно расширяется на север и запад. Переносит вирус клещевого энцефалита, боррелии, анаплазмы, эрлихии.

● Европейский лесной клещ обитает на Северном Кавказе и в европейской части России. Это основной переносчик боррелиоза, реже — вируса энцефалита.

● Луговой клещ предпочитает пастбища европейской части страны и юга Сибири. Переносит туляремию и риккетсиозы. Укус может вызывать клещевой паралич.

● Hyalomma обитает на юге России. Является переносчиком Крымской геморрагической лихорадки, туляремии, анаплазмоза, эрлихиоза и лихорадки Ку.

Прививок от большинства болезней, которые переносят клещи, пока нет. Вакцинироваться стоит от клещевого энцефалита — это единственная управляемая инфекция из всех, что переносят паразиты. В «Согласии» отмечают, что лечение может обойтись в десятки, а то и сотни тысяч рублей, особенно если болезнь протекает в тяжёлой форме и возникнет необходимость в госпитализации. Например, экстренная серопрофилактика готовыми антителами может стоить примерно 10 тыс рублей. Её делают непривитому человеку сразу после укуса клеща, чтобы вирус не успел поразить мозг. Дальнейшее исследование клеща на 6 возможных инфекций может обойтись пациенту примерно в 9 тыс рублей.

Полис, покрывающий укус клеща, включает не только экстренную профилактику, но и анализы, приёмы врачей и реабилитацию. Стоимость такого страхования в среднем — 300 рублей в год.