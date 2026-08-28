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Россияне выбирают восток: Билайн показал, как изменились зарубежные поездки

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Россияне выбирают восток: Билайн показал, как изменились зарубежные поездки

География зарубежных поездок россиян меняется, хотя привычные направления сохраняют лидерство. По данным Билайна, число роумеров во Вьетнаме за первые два месяца лета почти удвоилось год к году, а в Китае выросло примерно на треть. К таким выводам пришли аналитики Билайна, изучив обезличенные данные международного роуминга за июнь и июль 2026 года и сопоставив их с аналогичным периодом прошлого года.

«Привычная карта зарубежных поездок сохраняется, но внутри нее происходят заметные изменения. Люди становятся гибче в выборе направлений и, судя по динамике, готовы достаточно быстро пересматривать свои планы. На решение могут влиять транспортная доступность, стоимость поездки и общая ситуация в отдельной стране. При этом мы видим заметную динамику сразу у нескольких восточных направлений: число роумеров во Вьетнаме практически удвоилось, примерно на треть вырос показатель в Китае и Таджикистане. Поэтому главный тренд этого лета — скорее не появление нового абсолютного лидера, а постепенное изменение привычной географии зарубежных поездок», — комментирует полученные данные Алексей Гейдур, директор по управлению жизненным циклом продукта Билайна.

Список десяти самых массовых зарубежных направлений летом 2026 года практически не изменился: в него вошли Казахстан, Турция, Узбекистан, Беларусь, Китай, Грузия, Абхазия, Киргизия, Таджикистан и Армения. При этом восемь из десяти направлений показали рост числа роумеров год к году — снижение зафиксировано только в Казахстане и Абхазии.

Отдельно выделяется Вьетнам, который пока не входит в первую десятку, но показывает одну из самых заметных динамик: число клиентов Билайна, побывавших в стране в июне и июле, выросло почти вдвое год к году. Еще более высокие проценты встречаются на менее массовых направлениях, где заметнее эффект небольшой исходной базы. Например, число роумеров в Индии выросло примерно на 88%, а в Туркменистане — на 45%. При этом по общему количеству роумеров обе страны пока заметно уступают Китаю, Вьетнаму и другим более массовым направлениям.

Китай, уже входящий в пятерку самых массовых зарубежных направлений, вырос еще примерно на 30%. Число роумеров в Таджикистане увеличилось примерно на 30%, в Узбекистане — на 20%.

Турция продолжает оставаться одним из самых массовых зарубежных направлений. В июле число роумеров Билайна в стране увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Однако рост характерен не для всех зарубежных направлений. Одно из наиболее заметных снижений аналитики зафиксировали в ОАЭ: число роумеров в июне–июле там сократилось примерно на 40% год к году. В Абхазии снижение составило около 15%.

Рост интереса к восточным направлениям Билайн учитывает и в роуминговых предложениях. С 19 августа новыми остановками «Кругосветного путешествия» стали Узбекистан и Азербайджан: там начали действовать специальные условия на звонки в Россию — заметно выгоднее стандартной тарификации. При этом клиент сохраняет привычный номер и доступ к привязанным к нему сервисам, а смартфон может подключаться к доступным партнёрским сетям. Направления «Кругосветного путешествия» оператор регулярно обновляет с учётом сезонного спроса.

Также Билайн подготовил гайд о том, как выгоднее пользоваться связью за границей и контролировать расходы в поездке.

Картинки пресс-служба Билайна, magnific.com

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