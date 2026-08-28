В Самаре на Стара-Загоре водитель наехал на 9-летнюю девочку

27 августа на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало восемь человек (в т.ч. двое детей), один человек погиб.

Так, в Кировском районе Самары в 19:12 50-летний мужчина, управляя автомобилем Subaru Legacy, двигался по дворовому проезду дома № 247 по улице Стара-Загора со стороны дома № 249 в направлении дома № 241. В пути следования, напротив первого подъезда дома № 247, допустил наезд на 9-летнюю девочку, которая вышла на проезжую часть дворового проезда из-за припаркованного автомобиля, без сопровождения взрослых. Ребенку назначено стационарное лечение.