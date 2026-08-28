В Госдуме россиянам напомнили о двух этапах осенней диспансеризации

Осенью россиянам рекомендуется пройти диспансеризацию – для этого работающим гражданам должны предоставить дополнительный оплачиваемый отгул. Об этом в беседе с RT напомнил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Он пояснил, что оплачиваемый выходной дается раз в три года россиянам младше 40 лет и раз в год тем, кто старше 40 лет. Предпенсионерам и пенсионерам для прохождения диспансеризации выделяется два дня в год.

Проходит профилактический осмотр в два этапа. Первый – это скрининг, в ходе которого у человека смотрят анализы, делают ему флюорографию, проверяют на гепатит С, женщин дополнительно тестируют на вирус папилломы человека (ВПЧ).

Далее проходит второй этап, который назначается врачом, если в ходе первого этапа выявлены какие-то проблемы. В этом случае проводится углубленная диагностика, в том числе консультации узких специалистов, включая невролога, уролога, офтальмолога и так далее.

«После прохождения всех медосмотров результаты всех обследований автоматически попадают в электронную медицинскую карту пациента, доступную через «Госуслуги», – добавил Леонов. – В итоге терапевт сможет определить группу здоровья и дать индивидуальные рекомендации».