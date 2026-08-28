В Самарской области открыли Детскую филармонию

В Борском районе открылась Детская филармония на базе местной Детской школы искусств. Новый проект призван сделать музыку ближе для юных жителей района и дать детям возможность чаще знакомиться с профессиональным искусством.

Для школьников и воспитанников детских садов уже запланировали выездные концерты. Ребята смогут услышать классические произведения и музыку современных композиторов прямо в своих образовательных учреждениях.

«Это важное событие, способствующее развитию культуры и искусства в регионе. Создание такого проекта позволяет не только популяризировать музыкальное искусство, но и формировать у жителей всех возрастов уважение к культурному наследию различных народов», — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Организаторы рассчитывают, что филармония станет не только площадкой для концертов, но и местом встречи профессиональных музыкантов с юными талантами. Такие выступления помогут детям расширить кругозор, открыть для себя новые направления в музыке и, возможно, вдохновят кого-то на собственные занятия искусством.

Первые концерты для юных жителей Борского района уже готовятся, пишет Самара-МК.