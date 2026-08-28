Почти половина поездок к местам отдыха в Самаре пришлась на Парк Гагарина

Сервис заказа такси Drivee проанализировал поездки, совершённые с 1 июня по 13 августа 2026 года, и собрал портрет самарского лета.

Расклад по местам отдыха в Самаре получился с явным лидером, Парк Гагарина забрал почти половину.

№ Место Категория Доля поездок 1 Парк Гагарина Парк 45,9% 2 Парк-отель «Дубрава» Загородный отель 9,7% 3 Бульвар Засамарская слобода Бульвар 9,5% 4 Парк дружбы народов Парк 8,2% 5 ЦПКиО им. Горького Парк 7,5%

Отдельная самарская история — это пляжи. «Падовка», НФС и Красноглинский вместе дали 19,3% летнего отдыха. Ни в одном другом городе исследования в топ не попадали сразу три разных пляжа. Логика понятная. Волга в Самаре не декорация, а часть повседневности, и поездка на пляж здесь такое же обычное дело, как поездка в магазин. Разница только в том, что обратно едут медленнее, с песком в кроссовках и обгоревшими плечами.

«Амбар» на Южном шоссе фигурирует в шести маршрутах из пятнадцати и работает в обе стороны. На торговые объекты в целом приходится 32% популярных маршрутов. Точки отправления группируются вокруг Николаевского проспекта, Губернаторской улицы и Пугачёвского тракта, то есть вокруг новых кварталов на юге города.

Средняя городская поездка заняла 10,4 км и восемнадцать минут при скорости 34 км/ч. Половина поездок укладывается в 8,1 км, и это один из самых высоких показателей медианы в стране. Самара ездит недалеко, но и не совсем близко.