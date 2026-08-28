Почти половина поездок к местам отдыха в Самаре пришлась на Парк Гагарина

Сервис заказа такси Drivee проанализировал поездки, совершённые с 1 июня по 13 августа 2026 года, и собрал портрет самарского лета.
Расклад по местам отдыха в Самаре получился с явным лидером, Парк Гагарина забрал почти половину.
|
№
|
Место
|
Категория
|
Доля поездок
|
1
|
Парк Гагарина
|
Парк
|
45,9%
|
2
|
Парк-отель «Дубрава»
|
Загородный отель
|
9,7%
|
3
|
Бульвар Засамарская слобода
|
Бульвар
|
9,5%
|
4
|
Парк дружбы народов
|
Парк
|
8,2%
|
5
|
ЦПКиО им. Горького
|
Парк
|
7,5%
Отдельная самарская история — это пляжи. «Падовка», НФС и Красноглинский вместе дали 19,3% летнего отдыха. Ни в одном другом городе исследования в топ не попадали сразу три разных пляжа. Логика понятная. Волга в Самаре не декорация, а часть повседневности, и поездка на пляж здесь такое же обычное дело, как поездка в магазин. Разница только в том, что обратно едут медленнее, с песком в кроссовках и обгоревшими плечами.
«Амбар» на Южном шоссе фигурирует в шести маршрутах из пятнадцати и работает в обе стороны. На торговые объекты в целом приходится 32% популярных маршрутов. Точки отправления группируются вокруг Николаевского проспекта, Губернаторской улицы и Пугачёвского тракта, то есть вокруг новых кварталов на юге города.
Средняя городская поездка заняла 10,4 км и восемнадцать минут при скорости 34 км/ч. Половина поездок укладывается в 8,1 км, и это один из самых высоких показателей медианы в стране. Самара ездит недалеко, но и не совсем близко.