В опросах SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.



Сегодня 36% самарцев считают профессию учителя престижной. 51% придерживаются противоположного мнения («Работать за такую зарплату и с такой нагрузкой — подвиг»; «Самая неблагодарная профессия»; «Ни дети, ни родители учителей не уважают»).



Женщины чаще мужчин называли профессию учителя престижной (39 и 32% соответственно). Больше всего сторонников подобной точки зрения среди граждан от 35 до 45 лет (45%).



63% горожан уверены, что социальный статус учителя за последние 10 лет в обществе понизился. Лишь 10% заметили повышение, 19% считают, что статус остался прежним.



Главное качество идеального педагога, по мнению опрошенных, — это глубокое знание своего предмета (25% голосов). На втором месте — выдержка и стрессоустойчивость (15%), на третьем — терпение (13%). В топ-5 важных качеств также вошли доброта (12%) и любовь к детям (8%).

Время проведения: 17—19 августа 2026 года