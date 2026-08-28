В Сызрани полицейские нашли велосипед, похищенный у подростка из подъезда многоквартирного дома

В начале августа текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратилась 44-летняя местная жительница, которая сообщила о хищении у её ребенка из подъезда многоквартирного дома велосипеда стоимостью 17 тысяч рублей.

Через несколько дней сотрудники патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Сызранское» работали по сообщению из дежурной части о нарушении общественного порядка в квартире на улице Декабристов. Пытаясь уладить конфликт между соседями и хозяином жилища, где собралась распивающая алкогольные напитки компания, патрульные обратили внимание на припрятанный в углу комнаты за диваном спортивный велосипед, который никак не совпадал с образом жизни мужчины 1973 года рождения и совпадал по приметам и серийному номеру с разыскиваемым. Полицейские для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции хозяина квартиры и транспортное средство.

В настоящее время похищенное имущество полицейские вернули законному владельцу. Расследование продолжается. Оперуполномоченные проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к хищению.