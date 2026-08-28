В Исаклинском районе жертвой мошенников стал пожилой мужчина, который потерял более 500 000 рублей, поверив аферистам. Схема обмана оказалась довольно распространенной: мужчине 1963г.р. позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками несуществующей организации Росмониторинг, и сообщили о подозрительных операциях по его банковским счетам. Звонившие убедили мужчину немедленно снять все сбережения со всех имеющихся у него счетов и перевести деньги через банкомат на якобы безопасный счет, который они ему указали. Мошенники также настоятельно советовали не рассказывать о происходящем родственникам и никому не сообщать о своих действиях. В результате прессинга мужчина выполнил все инструкции аферистов и лишилась значительной суммы денег. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к хищению. Возбуждено уголовное дело.

Будьте бдительны и помните, что настоящие банки никогда не просят переводить деньги на какие-либо сторонние счета, а также не звонят клиентам с сообщениями о подозрительных операциях от имени несуществующих организаций. При любых подозрительных звонках о счетах сразу кладите трубку и сообщайте о подобных случаях в полицию.