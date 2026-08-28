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Бизнес в моногородах Самарской области может получить льготные займы для реализации инвестпроектов

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Бизнес в моногородах Самарской области может получить льготные займы для реализации инвестпроектов

 

Правительство Российской Федерации направит 3,5 млрд рублей из резервного фонда на продолжение программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах и особых экономических зонах. Финансирование рассчитано до 2030 года.

Программа позволяет предпринимателям в моногородах и особых экономических зонах привлекать заемные средства на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств. Так, в Самарской области статус моногорода имеют Тольятти, Чапаевск и Новокуйбышевск. Также программа доступна для резидентов ОЭЗ «Тольятти».

Для бизнеса в моногородах ставка по инвесткредитам установлена на уровне 6% годовых (до 200 млн рублей, срок до 5 лет), на оборотные средства – 10% (до 50 млн рублей, срок до 3 лет). Для резидентов ОЭЗ предусмотрено льготное финансирование инвестиционных проектов.

«В Самарской области работают активные предприниматели. Они часто используют региональные меры поддержки, привлекают федеральные ресурсы для динамичного развития своих предприятий. Новая программа для моногородов и ОЭЗ – это еще один эффективный инструмент, позволяющий бизнесу модернизировать свои мощности, выходить на новые рынки и делать вклад в развитие региона», – подчеркнул заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Оператором программы выступает МСП Банк. Подать заявку можно через Цифровую платформу МСП.РФ.

Напомним, что резиденты особой экономической зоны «Тольятти» продолжают наращивать темпы реализации инвестиционных проектов, демонстрируя устойчивую положительную динамику ключевых показателей.

По итогам 2025 года ОЭЗ «Тольятти» подтвердила статус одной из самых эффективных особых экономических зон России, достигнув 93% результативности за годы работы. Соответствующий рейтинг ежегодно составляют в Минэкономразвития России. Площадка также входит в пятерку самых клиентоориентированных инвестиционных площадок страны, занимая 4-е место в рейтинге аналитического центра «Эксперт». Кроме того, управляющая компания ОЭЗ занимает 5-е место по вкладу в экономику страны и 2-е – по вкладу в экономику региона присутствия, входя в топ-15 экономически эффективных управляющих компаний.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», направленного на создание условий для устойчивого роста деловой активности и модернизации производственных мощностей в регионах.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

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