Сотрудница УФСИН России по Самарской области оказала помощь женщине в экстренной ситуации

Валерия Огнёва является добровольцем поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Самарской области. Во время выполнения одной из поисковых задач она вместе с другими участниками отряда сопровождала женщину до дома. Внезапно её состояние резко ухудшилось. Возникли проблемы с дыханием, появилась угроза потери сознания, а затем начался судорожный приступ.



Добровольцы быстро оценили ситуацию и приступили к оказанию первой помощи. Валерия Огнева использовала имеющиеся знания и навыки, помогая обеспечить безопасность женщины до приезда медицинских работников.

Этот случай показывает, насколько важно владеть навыками первой помощи и быть готовым применить их в нужный момент. Знания, полученные во время обучения и тренировок, могут однажды помочь сохранить здоровье и жизнь человека.