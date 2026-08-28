В СамГМУ спасают ногу полугодовалому пациенту с редкой формой гемимелии

Врачи Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) оказали помощь полугодовалому пациенту с редкой врождённой патологией нижней конечности.

На приём к травматологу-ортопеду детского травматолого-ортопедического отделения Клиник СамГМУ Ольге Багдулиной обратились родители Богдана из Димитровграда. Изначально их беспокоила деформация стопы, но в ходе осмотра специалисты выявили серьёзное поражение всей левой ноги – от бедра до голеностопа. Рентгенография подтвердила диагноз гемимелии: это врождённый порок, при котором в голени частично отсутствует кость, зато в стопе, наоборот, лишние костные элементы и семь пальцев вместо пяти.

«Это один из самых тяжёлых вариантов гемимелии. Иногда такая патология может закончиться даже ампутацией, но родители Богдана выбрали сохраняющую тактику – и это огромная ответственность для нас», — комментирует Ольга Багдулина. По её словам, некоторые родители в аналогичных случаях соглашаются на удаление конечности и раннее протезирование, однако в этой ситуации было принято решение о поэтапной коррекции. Уникальность клинического наблюдения – в редком сочетании деформации голени, полидактилии и варусной установки стопы.

Случай также осложнялся врождённым пороком сердца: ребёнку уже сделали операцию в федеральном центре Пензы, и только после разрешения кардиологов и кардиохирургов врачи СамГМУ приступили к ортопедическому лечению.

После консультаций с ведущими российскими экспертами по гемимелии для Богдана составили индивидуальный план коррекции. Сначала провели этапное гипсование по методу Понсети – это позволило вывести стопу в правильное положение и устранить вторичную косолапость. Затем удалили лишние пальцы, чтобы стопа встала в среднее положение уже и под неё можно было изготовить удобную ортопедическую обувь. Сейчас специалисты делают специальный ботинок с компенсирующей подошвой – он нивелирует разницу в длине ног (около 5 см), чтобы к году малыш смог встать на ножки без перекоса таза.

Как отмечает лечащий врач, в дальнейшем планируется длительное наблюдение: по мере роста ребёнка будут проводить повторные гипсования и, возможно, назначат ночные ортезы. Основной этап – удлинение конечности с помощью аппарата Илизарова – отложат до дошкольного или младшего школьного возраста. «Нас ждёт ещё много операций и коррекций, – поясняет Ольга Багдулина. – Но если всё делать поэтапно, нога станет опороспособной, и Богдан сможет ходить без серьёзных ограничений».