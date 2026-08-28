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Россияне стали чаще ходить на концерты парами

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Россияне стали чаще ходить на концерты парами

В 2026 году в России стали дорожать билеты на летние офлайн-развлечения. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анастасия Коломенская, генеральный директор сервиса Ticketscloud.

Причиной роста цен на билеты в основном стало удорожание производства концертов и других мероприятий. Несмотря на рост цен, летом 2026 года россияне стали чаще ходить на офлайн-мероприятия, пришли к выводу аналитики компании, — количество проданных билетов увеличилось на 18,3%. Сильнее всего выросли категории театров, вечеринок, шоу и детских мероприятий. Реже в этом году стали посещать экскурсии и музеи.

Кроме того, в 2026 году россияне чаще стали ходить на концерты парами — среднее количество билетов в чеке увеличилось до 2 против 1,6 летом прошлого года. Похожая динамика наблюдается в категории театров, где показатель вырос с 1,8 до 2,15 билетов в чеке.

«Россияне по-прежнему готовы инвестировать во впечатления, ходить в театры, на концерты, фестивали и другие мероприятия. При этом меняется и сам сценарий досуга: россияне все чаще выбирают мероприятия для совместного посещения. Это особенно заметно по концертам и театрам, где выросло среднее количество билетов в одном чеке. Мы делаем вывод, что поход на мероприятие все чаще становится не просто способом провести свободное время, а поводом встретиться с близкими и получить совместные впечатления», — рассказывает Коломенская.

По данным сервиса Ticketscloud, всего за прошедший год в России подорожали билеты на 9 из 10 популярных видов офлайн-мероприятий. Сильнее всего выросла стоимость билетов на спортивные мероприятия, в театр, на вечеринки, шоу и фестивали. Подешевели только билеты на выставки — цена снизилась на 18% год к году.

Самые дорогие билеты за летний сезон — на фестивали (4 449 рублей за 1 билет), спортивные мероприятия (3 328 руб.), концерты (2 979 руб.), вечеринки (2 784 руб.) и в театры (2 614 руб.). Самыми бюджетными вариантами офлайн-досуга стали выставки и музеи — 611 рублей и 482 рубля соответственно.

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