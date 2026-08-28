Самарец уклонялся от уплаты алиментов, накопив задолженность свыше 400 тысяч рублей

Житель г. Самары уклонялся от уплаты алиментов в пользу своего несовершеннолетнего ребенка, накопив задолженность свыше 400 тысяч рублей. Сотрудником Службы было установлено, что должник является владельцем автомобиля «Chevrolet Cruze», но скрывает его от судебных приставов, во избежания ареста.

В ходе разыскных мероприятий сотрудниками отделения исполнительного розыска было установлено, где чаще всего появляется должник на своем транспортном средстве. Выехав на место, судебные приставы составили в отношении иномарки акт описи и ареста и передали специализированной организации на ответственное хранение.

Узнав о том, что автомобиль арестован в счет погашения долга перед ребенком, мужчина вышел на связь с сотрудниками органов принудительного исполнения. Выяснив, что вернуть свою иномарку он сможет только после полного погашения задолженности, мужчина незамедлительно оплатил долг по алиментам в 400 тысяч рублей.