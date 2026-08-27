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Жительница Самарской области задолжала алиментов свыше 600 тысяч рублей

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Жительница Самарской области задолжала алиментов свыше 600 тысяч рублей

Жительница Самарской области на протяжении длительного периода уклонялась от уплаты алиментов своему несовершеннолетнему сыну, накопив долг свыше 600 тысяч рублей.
В связи с тем, что должница уже привлекалась к административной ответственности, но на путь исправления не встала, в Центр занятости населения не обратилась и самостоятельно не трудоустроилась, сотрудником органов принудительного исполнения в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной и приговорил ее к лишению свободы сроком на 4 месяца, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Теги: Судебные приставы

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