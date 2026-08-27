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Вячеслав Федорищев провел встречу с карьерными консультантами, работающими в формате «равный - равному» с ветеранами СВО

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Реализация принципа «равный – равному» — вариант, когда консультантами являются бывшие участники специальной военной операции. Сейчас в формате «равный – равному» в кадровых центрах работают 24 человека.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с карьерными консультантами службы занятости, работающими в формате «равный — равному» с ветеранами СВО. В ней также приняли участие депутаты Самарской Губернской Думы и ветераны СВО, выпускники проекта «Школа героев».

«Для нас возвращение наших ребят, наших Героев, участников СВО в мирную жизнь, взаимодействие с их семьями, обеспечение их достойной работой, зарплатой, социальными гарантиями – одно из важнейших направлений в работе как правительства Самарской области, так и всех муниципальных образований. Ситуация у нас достаточно стабильная – все обратившиеся в службы занятости ветераны обеспечиваются рабочими местами, их у нас достаточно. Регион развивается, много хороших рабочих мест. Вместе с тем мы продолжаем развивать комплекс мер поддержки, и принцип, который мы внедрили «равный – равному», показывает свою успешность. Это формат, когда к работе в кадровых центрах привлекаются как участники СВО, так и члены их семей, волонтеры. Мы вами очень гордимся. Эта работа сейчас очень важна», — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к участникам встречи.

Реализация принципа «равный – равному» — вариант, когда консультантами являются бывшие участники специальной военной операции. Сейчас в формате «равный – равному» в кадровых центрах работают 24 человека, в том числе волонтеры, члены семей участников СВО и 4 ветерана СВО, которые официально трудоустроены карьерными консультантами в центрах занятости Самары, Новокуйбышевска и Кошкинского района.

В ходе встречи обсудили итоги уже проделанной работы, карьерные консультанты и волонтеры поделились опытом своей работы, внесли свои предложения по расширению возможностей данного формата.

Помимо плановой работы «равные» консультанты выступают в качестве наставников и осуществляют сопровождение ветерана СВО на каждом этапе – от составления резюме до взаимодействия с работодателем и сопровождения на собеседование.

Кроме того, они выезжают в районы, проводят консультации ветеранов и сотрудников службы занятости, принимают участие в профильных мероприятиях, а также курируют Клубы «Работа для СВОих». Клубы являются площадкой для неформального общения и взаимодействия ветеранов СВО с социальными координаторами, представителями военкоматов и работодателями. С начала 2026 года в работе клубов приняли участие почти 500 человек.

Отметим, что проект стал призером конкурса Минтруда России и был рекомендован для масштабирования.

«Многие ребята боятся открыться другим людям. Но когда с ними общается человек, который тоже находился на СВО, – этот разговор сразу идет проще, нет додумок, мы сразу отвечаем, как есть», — сказал участник специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества, карьерный консультант территориального центра занятости населения г.о. Самара и м.р. Волжский, выпускник 2 потока региональной программы «Школа героев» Максим Баранович.

Большое внимание уделяется психологической помощи участников СВО, обратившихся в службу занятости к карьерным консультантам и волонтерам. На важности такой поддержки неоднократно акцентировал внимание губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Напомним, ранее депутат Александр Живайкин предложил внедрить «боевое резюме», которое позволит представить военный опыт в виде профессиональных навыков, понятных работодателям, и создать реестр «Работодатель СВО», в который войдут организации, готовые принимать ветеранов на работу. В проработке запуск чат-бота для поиска вакансий и консультаций, программа ускоренного переобучения «Профессия за 60 дней» в рамках нацпроекта «Кадры», расширение информирования через МФЦ и поликлиники, а также организация выездных бригад психологической поддержки для работы в муниципалитетах.

По итогам встречи глава региона подчеркнул, что инициативы дополнения и масштабирования принципа «равный — равному» будут поддержаны. Их планируется распространить не только на кадровые центры, но и на систему социальной защиты, медицинские учреждения и программы поддержки предпринимательства.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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