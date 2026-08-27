Разметку пешеходных переходов у самарских школ обновляют ко Дню знаний 

В Самаре подходит к завершению работа по обновлению дорожной разметки вблизи образовательных учреждений. Всего к 1 сентября разметка «Пешеходный переход» и «Дети» будет нанесена на 168 участках дорог вдоль образовательных организаций.



«Наша главная задача к началу учебного года — обеспечить безопасность маршрутов, по которым школьники идут на занятия и возвращаются домой, – подчеркнул заместитель главы города Самары Евгений Владимирский. – Работа ведется комплексно: днем отдельные бригады подрезают ветки деревьев, которые закрывают видимость дорожных знаков, а там, где это необходимо, устанавливают и сами знаки. Ночью, когда снижается интенсивность движения и есть время для стабилизации материала, специалисты наносят разметку. Сейчас осталось обустроить подходы к 19 образовательным организациям, но эта цифра меняется ежедневно: за одну ночную смену удается обработать 5-7 объектов».



На сегодняшний день в городе на 149 участках у школ разметка уже нанесена. В работах задействованы 6 бригад подрядной организации и специализированные разметочные машины. Для долговечности и видимости в темное время суток и при плохой погоде используется износостойкий термопластик с микростеклошариками — они обеспечивают эффективное светоотражение.



Отметим, что параллельно в Самаре продолжается обновление разметки и на других участках городской дорожной сети. На аварийно опасных участках, запланированных к ремонту, наносят разделительные линии специальной светоотражающей краской. На участках, уже отремонтированных в этом году, применяют термопластик и холодный пластик. До конца октября планируется нанести еще 45 тысяч квадратных метров горизонтальной разметки.



Напомним, в общей сложности в 2026 году на улично-дорожной сети в Самаре наносится 125 тысяч квадратных метров разметки, включая ту, которая предусмотрена после ремонта дорог по проекту «Инфраструктура для жизни».

Фото: пресс-служба администрации Самары