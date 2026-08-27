В Клиниках СамГМУ проводят уникальные операции по удалению новообразований гортани под контролем 3D-визуализации

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 22:00 28 августа до 20:00 29 августа (время местное) железнодорожный переезд в районе посёлка Чёрновский будет закрыт.
Железнодорожный переезд в районе посёлка Чёрновский будет временно закрыт
В Казани на площадке Казанского государственного аграрного университета завершился финал международного конкурса «АгроНТРИ-2026».
Школьники Самары вошли в число призеров финала «АгроНТРИ‑2026» в Казани
Тренировочную базу «Крыльев Советов» посетил болельщик команды Виктор Тимофеевич Хмелёв, который недавно отметил 90-летний юбилей.
«Крылья Советов» поздравили 90-летнего болельщика Виктора Хмелёва с юбилеем
В региональном центре «Мой бизнес» прошел обучающий семинар по работе с новым программным модулем «Онлайн-калькулятор ОРВ».
В регионе обсудили новый инструмент оценки издержек бизнеса при принятии НПА
Температура воздуха 28 августа в Самаре ночью +9, +11°С, днем +18, +20°С.
28 августа в регионе без осадков, до +21°С
На совместном стенде представлен широкий ассортимент оригинальных запасных частей, выпускаемых предприятиями Группы ОАТ.
Самарские автокомпоненты на международной арене: Группа ОАТ представляет свои разработки на выставке MIMS Automobility 2026 в Санкт-Петербурге
Временный стадион вместимостью более 800 зрителей возводят в эти дни на пляже Первомайского спуска в Самаре.
В Самаре строится стадион для соревнований Спартакиады по пляжному волейболу
В акватории Куйбышевского водохранилища в Тольятти на базе яхт-клубов «Дружба» и «Остров сокровищ» в течение недели проходили чемпионат России.
В губернии завершился чемпионат России по парусному спорту
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.28
-0.18
EUR 98.29
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Олимпийский чемпион Давид Белявский и чемпионка мира Александра Солдатова побывали в Самаре с рабочим визитом.
В Тольятти пройдет фестиваль фитнеса «Энергия спорта»
 26 августа в самарском зоопарке расскажут о необычной рыбке
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Клиниках СамГМУ проводят уникальные операции по удалению новообразований гортани под контролем 3D-визуализации

165
Благодаря 3D-визуализации хирург видит не плоскую картинку, а точную архитектуру складок и новообразования.

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России проводят уникальные для региона операции по удалению новообразований гортани под контролем 3D-визуализации. Это позволяет выполнить хирургическое вмешательство с высочайшей точностью и сохранить пациенту голос.

Когда речь идет о хирургии гортани, в частности, голосовых связок, на первый план выходит не только избавление от патологии, но и ювелирная точность, пояснил врач-оториноларинголог оториноларингологического отделения Клиник СамГМУ Александр Цой.

«Цена ошибки здесь — голос пациента. Именно поэтому мы внедрили в практику операции с использованием 3D-визуализации. Традиционная 2D-картинка на мониторе лишает хирурга ощущения глубины. В микроскопических структурах гортани, где счет идет на доли миллиметра, это усложняет задачу», – говорит врач.

Благодаря 3D-визуализации хирург видит не плоскую картинку, а точную архитектуру складок и новообразования. Кроме того, врач может контролировать глубину разреза и отделить новообразование (папиллому, кисту, узелок, лейкоплакию), не задев здоровые ткани голосовой складки. Все это позволяет выполнить операцию с минимальной травматизацией, что значительно сокращает срок реабилитации для пациента.

«Вмешательство выполняется эндоларингеально (через рот), без разрезов на шее и с минимальной кровопотерей. Благодаря объемной картинке хирург действует максимально деликатно, сохраняя голосовой потенциал слизистой. Это позволяет пациенту при соблюдении голосового покоя после операции сохранить качество голоса», – говорит Александр Цой.

Также во время операции есть возможность сменить режим просмотра сосудистой системы - это позволяет еще более точно очертить границы патологической ткани. Кроме того, врач может сразу провести предварительную диагностику новообразования, чтобы исключить злокачественный процесс.

«Такая высокотехнологичная хирургия значительно улучшает качество оказываемой помощи. Мы не только бережно удаляем новообразование, но и проводим предварительную диагностику. Клиники СамГМУ - единственное учреждение в регионе, которое имеет возможность оказывать такую помощь на подобном оборудовании», – подчеркнула заведующая оториноларингологическим отделением Клиник СамГМУ Олеся Набережнева.

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Температура воздуха 28 августа в Самаре ночью +9, +11°С, днем +18, +20°С.
27 августа 2026, 15:31
28 августа в регионе без осадков, до +21°С
Температура воздуха 28 августа в Самаре ночью +9, +11°С, днем +18, +20°С. Экология
37
Дмитрий Дупляков:"Сердце и сосуды действительно "любят" движение, и это связано с несколькими важными аспектами их функционирования и здоровья."
25 августа 2026, 10:58
Главный врач Самарского кардиодиспансера рассказал, почему сердце и сосуды любят движение
Дмитрий Дупляков:"Сердце и сосуды действительно "любят" движение, и это связано с несколькими важными аспектами их функционирования и здоровья." Здравоохранение
845
Людмила Слепнева: "Важно: пациентам с хроническими заболеваниями перед стартом тренировок обязательна консультация врача".
24 августа 2026, 12:14
 Специалист минздрава СО ответила на вопросы о физической активности
Людмила Слепнева: "Важно: пациентам с хроническими заболеваниями перед стартом тренировок обязательна консультация врача". Здравоохранение
1021
Здравоохранение
Благодаря 3D-визуализации хирург видит не плоскую картинку, а точную архитектуру складок и новообразования.
27 августа 2026  14:27
В Клиниках СамГМУ проводят уникальные операции по удалению новообразований гортани под контролем 3D-визуализации
165
Пройти диспансеризацию в Самаре можно после работы
26 августа 2026  13:52
Пройти диспансеризацию в Самаре можно после работы
745
В Самарской области могут появиться передвижные аптеки для сёл
26 августа 2026  13:45
В Самарской области могут появиться передвижные аптеки для сёл
682
Диспансеризация в России: Как записаться и какие изменения пройдут с 1 сентября
26 августа 2026  10:44
Диспансеризация в России: Как записаться и какие изменения пройдут с 1 сентября
543
Дмитрий Дупляков:
25 августа 2026  10:58
Главный врач Самарского кардиодиспансера рассказал, почему сердце и сосуды любят движение
849
Людмила Слепнева:
24 августа 2026  12:14
 Специалист минздрава СО ответила на вопросы о физической активности
1026
Сегодня в Самарской областной детской клинической больнице им.Н.Н.Ивановой возложили цветы к мемориальной доске Натальи Николаевны Ивановой.
21 августа 2026  20:37
В Самаре почтили память Натальи Николаевны Ивановой
1932
Главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы, врач-психиатр Сергей Царев:
21 августа 2026  19:51
 Самарский врач-психиатр назвал основные принципы лечения алкоголизма
2085
Молодой специалист набирается опыта под контролем опытного наставника: в Самарской области развивается система наставничества.
21 августа 2026  15:12
В СОКБ им. В.Д. Середавина прошла сессия «Наставничество как механизм развития кадрового потенциала».
1622
Ремонт идет в подразделении Самарского областного кожно-венерологического диспансера, расположенного по адресу ул. Степана Разина, 41, за счёт средств областного бюджета.
21 августа 2026  13:15
В Самаре идет ремонт фасада здания стационара кожвендиспансера - объекта культурного наследия регионального значения
1374
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре временно ограничат движение на участке улицы Николая Панова
27 августа 2026  12:47
В Самаре временно ограничат движение на участке улицы Николая Панова
244
Заявки на участие в программе «Мама-предприниматель» подали более 200 жительниц Самарской области
27 августа 2026  12:42
Заявки на участие в программе «Мама-предприниматель» подали более 200 жительниц Самарской области
250
В Самаре и Тольятти прошли ярмарки вакансий для сотрудников пострадавшего склада Вайлдберриз
27 августа 2026  11:13
В Самаре и Тольятти прошли ярмарки вакансий для сотрудников пострадавшего склада Вайлдберриз
271
Определили подрядчика, который займётся созданием программно-аппаратного комплекса «Парковки Самары»
27 августа 2026  10:08
Определили подрядчика, который займётся созданием программно-аппаратного комплекса «Парковки Самары»
276
1 сентября 2026 года в Самаре будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя
27 августа 2026  09:22
1 сентября 2026 года в Самаре будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя
302
Весь список