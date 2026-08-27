В Клиниках СамГМУ проводят уникальные операции по удалению новообразований гортани под контролем 3D-визуализации

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России проводят уникальные для региона операции по удалению новообразований гортани под контролем 3D-визуализации. Это позволяет выполнить хирургическое вмешательство с высочайшей точностью и сохранить пациенту голос.

Когда речь идет о хирургии гортани, в частности, голосовых связок, на первый план выходит не только избавление от патологии, но и ювелирная точность, пояснил врач-оториноларинголог оториноларингологического отделения Клиник СамГМУ Александр Цой.

«Цена ошибки здесь — голос пациента. Именно поэтому мы внедрили в практику операции с использованием 3D-визуализации. Традиционная 2D-картинка на мониторе лишает хирурга ощущения глубины. В микроскопических структурах гортани, где счет идет на доли миллиметра, это усложняет задачу», – говорит врач.

Благодаря 3D-визуализации хирург видит не плоскую картинку, а точную архитектуру складок и новообразования. Кроме того, врач может контролировать глубину разреза и отделить новообразование (папиллому, кисту, узелок, лейкоплакию), не задев здоровые ткани голосовой складки. Все это позволяет выполнить операцию с минимальной травматизацией, что значительно сокращает срок реабилитации для пациента.

«Вмешательство выполняется эндоларингеально (через рот), без разрезов на шее и с минимальной кровопотерей. Благодаря объемной картинке хирург действует максимально деликатно, сохраняя голосовой потенциал слизистой. Это позволяет пациенту при соблюдении голосового покоя после операции сохранить качество голоса», – говорит Александр Цой.

Также во время операции есть возможность сменить режим просмотра сосудистой системы - это позволяет еще более точно очертить границы патологической ткани. Кроме того, врач может сразу провести предварительную диагностику новообразования, чтобы исключить злокачественный процесс.

«Такая высокотехнологичная хирургия значительно улучшает качество оказываемой помощи. Мы не только бережно удаляем новообразование, но и проводим предварительную диагностику. Клиники СамГМУ - единственное учреждение в регионе, которое имеет возможность оказывать такую помощь на подобном оборудовании», – подчеркнула заведующая оториноларингологическим отделением Клиник СамГМУ Олеся Набережнева.

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ