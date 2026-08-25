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Главный врач Самарского кардиодиспансера рассказал, почему сердце и сосуды любят движение

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Дмитрий Дупляков:"Сердце и сосуды действительно "любят" движение, и это связано с несколькими важными аспектами их функционирования и здоровья."

Об этом рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Дмитрий Дупляков:

"Сердце и сосуды действительно "любят" движение, и это связано с несколькими важными аспектами их функционирования и здоровья.

В первую очередь физическая активность способствует улучшению кровообращения, что помогает сердцу более эффективно перекачивать кровь. Это снижает нагрузку на сердце и способствует его укреплению.

Регулярные физические нагрузки могут помочь снизить артериальное давление, что уменьшает риск развития гипертонии и связанных с ней заболеваний.

Движение способствует увеличению уровня "хорошего" холестерина (ЛПВП) и снижению уровня "плохого" холестерина (ЛПНП), что помогает предотвратить атеросклероз и улучшить липидный профиль.

Физическая активность помогает поддерживать здоровый вес, что также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Движение активирует обмен веществ, что положительно влияет на уровень сахара в крови и может снизить риск развития диабета 2 типа, который является серьезным фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний.

Снижение стресса тоже важный аспект. Физическая активность помогает снизить уровень стресса и улучшить общее психоэмоциональное состояние, что также благоприятно сказывается на здоровье сердца.

Регулярные тренировки способствуют укреплению сердечной мышцы, повышая ее выносливость и эффективность.

Важно помнить, что для достижения этих преимуществ не обязательно заниматься интенсивными тренировками. Даже умеренная физическая активность, такая как прогулки, плавание или йога, может значительно улучшить здоровье сердца и сосудов. Всегда стоит консультироваться с врачом перед началом новой программы тренировок, особенно если есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям или другие хронические заболевания".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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