Главный врач Самарского кардиодиспансера рассказал, почему сердце и сосуды любят движение

Об этом рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Дмитрий Дупляков:



"Сердце и сосуды действительно "любят" движение, и это связано с несколькими важными аспектами их функционирования и здоровья.



В первую очередь физическая активность способствует улучшению кровообращения, что помогает сердцу более эффективно перекачивать кровь. Это снижает нагрузку на сердце и способствует его укреплению.



Регулярные физические нагрузки могут помочь снизить артериальное давление, что уменьшает риск развития гипертонии и связанных с ней заболеваний.



Движение способствует увеличению уровня "хорошего" холестерина (ЛПВП) и снижению уровня "плохого" холестерина (ЛПНП), что помогает предотвратить атеросклероз и улучшить липидный профиль.



Физическая активность помогает поддерживать здоровый вес, что также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.



Движение активирует обмен веществ, что положительно влияет на уровень сахара в крови и может снизить риск развития диабета 2 типа, который является серьезным фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний.



Снижение стресса тоже важный аспект. Физическая активность помогает снизить уровень стресса и улучшить общее психоэмоциональное состояние, что также благоприятно сказывается на здоровье сердца.



Регулярные тренировки способствуют укреплению сердечной мышцы, повышая ее выносливость и эффективность.



Важно помнить, что для достижения этих преимуществ не обязательно заниматься интенсивными тренировками. Даже умеренная физическая активность, такая как прогулки, плавание или йога, может значительно улучшить здоровье сердца и сосудов. Всегда стоит консультироваться с врачом перед началом новой программы тренировок, особенно если есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям или другие хронические заболевания".

Фото: минздрав СО