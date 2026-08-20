В Красноярской ЦРБ улучшаются условия оказания медпомощи

Поликлиническое отделение в поселке Новосемейкино и приемно-диагностическое отделение Красноярской центральной районной больницы с рабочим визитом посетили министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, ректор Самарского государственного медицинского университета член-корреспондент РАН Александр Колсанов, председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина, глава Красноярского района Юрий Горяинов, заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Самарской области» Михаил Белоусов.

Специалисты оценили результаты масштабной модернизации учреждения, проведённой в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и за счет средств областного бюджета.

В поликлинике села Новосемейкино, где медицинская помощь оказывается более чем 11 тысячам прикреплённых пациентов, был проведен капитальный ремонт - отремонтированы кабинеты врачей, коридоры, зона регистратуры, а также отделения дневного стационара и сестринского ухода. Особое внимание было уделено новой детской консультации, оснащённой отдельным входом для комфорта юных пациентов.

Ключевым пунктом стало посещение приемно-диагностического отделения и отделений гинекологии и травматологии. В корпусе площадью около 900 кв. м работают приёмное отделение, отделение скорой медицинской помощи с круглосуточной противошоковой палатой и операционной, амбулаторное подразделение для консультативного приёма узких специалистов.

«Красноярская ЦРБ - якорное учреждение межмуниципального центра, обслуживающие несколько близлежащих районов. Больница отличается высоким уровнем укомплектованности кадрами, включая узких специалистов, и активно развивает хирургическую, травматологическую и гинекологическую службы. Сильными сторонами учреждения остаются реанимационные службы, обеспечивающие качественное послеоперационное выхаживание. Развитие больницы продолжается при активной поддержке федеральных программ и губернатора Вячеслава Андреевича Федоровича. Выделяемые средства позволяют не только улучшать материально-техническую базу и закупать современное оборудование, но и создавать комфортные условия для сотрудников, что способствует стабилизации кадровой ситуации», - подчеркнул Андрей Орлов.

Особое внимание в ходе визита было уделено вопросам подготовки медицинских кадров при участии СамГМУ.

«В поликлинике произведен качественный ремонт, есть оснащение, хорошая обеспеченность кадрами. Университет, конечно, оказывает всяческую поддержку. Сейчас на специалитете обучается 68 ребят из Красноярского района, из них 41 – по целевому набору. Это те, кто по завершении учёбы вернутся в родные стены, где их ждут. И ещё один важный момент: с прошлого года мы всех целевиков, начиная с четвёртого курса, в обязательном порядке направляем на практику и стажировку в те лечебные учреждения, с которыми заключён договор. С этого года приняли решение делать это ещё раньше – с первого, со второго курса. Ребята уже будут работать и проходить практику там, где потом будут трудиться. Стены знакомы, наставники рядом, они уже знают поток пациентов и преобладающую патологию. Это позволит повысить качество медицинской помощи и, конечно, уровень технологий», - отметил Александр Колсанов.

Такой подход позволяет будущим врачам знакомиться с коллективом, спецификой оказания медицинской помощи ещё во время учёбы, что гарантирует их быструю адаптацию и повышает качество будущей работы.

По словам Татьяны Сивохиной, в отремонтированных отделениях Красноярской центральной районной больницы созданы современные комфортные и эргономичные условия труда: «Все это дает врачам и медсестрам возможность сосредоточиться на главной задаче - лечении и укреплении здоровья пациентов».

Фото: минздрав СО