В Самаре стартовал снос первого расселенного дома на Безымянке в границах улиц Свободы, Краснодонской, Вольской, Победы, проспекта Кирова и переулка Юрия Павлова. Всего до 2030 года в границах квартала планируется расселить около 700 квартир и снести 42 многоквартирных дома. В дальнейшем здесь планируется строительство детского сада на 240 мест, школы, которую смогут посещать более 900 детей, и 182 тысяч квадратных метров нового жилья.



«Важно с каждым годом наращивать темпы расселения и сноса аварийного жилья в Самаре. Сейчас в городе насчитывается более 1000 таких зданий. Освобождая город от ветхих застроек, совместно с инвесторами приступаем к формированию новых кварталов, где особое внимание планируем уделить возведению социальных объектов, – подчеркнул заместитель главы города Самары Данил Морозов. – Сейчас в Самаре сформирована 21 территория, где после сноса более 450 ветхих зданий к 2030 году планируется построить 11 детских садов и 11 школ. Каждый проект будущего строительства проходит согласование с Правительством Самарской области».



После завершения расселения квартала в мкр. Безымянка свои жилищные условия улучшат около 700 семей. Более 100 семей уже переехали в жилье лучшего качества. Согласно заключенному договору администрации города Самары с инвестором, компания «Паритет» обеспечивает расселение многоквартирных жилых домов, приобретая у собственников их квартиры по рыночной цене.



«Расселение людей из первых домов — принципиально важный этап, символ успешного начала нашего проекта и новой страницы в жизни локации и всего города. Мы, со своей стороны, всегда стремимся вести с жителями открытый диалог, предлагая индивидуальные решения по переезду и поддерживая каждую семью на всех этапах переселения. Такой социально ответственный подход стал возможен благодаря налаженному взаимодействию бизнеса и власти: совместно с администрацией Самары мы обеспечиваем прозрачность процедур, а город, в свою очередь, получает импульс к повышению качества жизни людей», – отметил Павел Галкин, председатель правления группы компаний «Паритет».



Администрация Самары в рамках инвестиционных проектов в сфере строительства планирует к 2030 году реализовать 21 проект развития территории после расселения ветхого и аварийного жилого фонда.

Фото: пресс-служба администрации Самары