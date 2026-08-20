 «Самарский марафон»пройдет в городе 222 августа

22 августа в Самаре пройдет «Самарский марафон», который объединит любителей активного образа жизни — от семей с детьми до опытных марафонцев. Ожидается 2500 участников из более чем 250 городов России и зарубежья. Старт и финиш дистанций марафона состоятся на территории стадиона «Солидарность Самара Арена». (0+)



Торжественное открытие марафона начнется в 08:15. Далее, в 08:30, состоится старт марафона 42,2 км и полумарафона 21,1 км, в 10:00 стартуют спортсмены на дистанции 10 км — бег и скандинавская ходьба, в 10:45 на старт выйдут участники забега на 5 км, а в 11:30 — на 3 км, а в 12:00 пройдет забег патриотов. С 12:35 и до 13:25 состоятся старты детских забегов. В 13:40 стартует инклюзивный забег, в 13:55 на дистанцию выйдут волонтеры. Награждение победителей запланировано на 14:30. Всем финишерам вручат уникальные коллекционные медали, посвященные 440-летию Самары.



Регистрация участников продолжается на платформе https://reg.russiarunning.com/event/SamarskiyMezhdunarodnyyMarafonnakubokGlavygorodaSamarySamara2026...



Выдача стартовых пакетов будет проходить 20 августа с 15:00 до 21:00 и 21 августа с 11:00 до 20:00 на площадке ТЦ «Парк Хаус» (Московское шоссе, 81Б, 1 этаж). Для иногородних участников предусмотрена выдача стартовых пакетов в день старта, 22 августа. Выдача заканчивается за 30 минут до старта выбранной дистанции. В стартовом пакете участников ждут полезный перекус и всё необходимое для участия в забеге: стартовый номер, памятные материалы и подарки от партнеров.



Подробная информация о том, как добраться до места проведения забега, какие документы необходимы для получения стартового пакета, а также актуальные изменения в программе доступны в группе https://vk.ru/volgaman_org . Забег пройдет при безопасной обстановке.



«Самарский марафон» проводится АНО «Волгамэн» при поддержке Администрации городского округа Самара, Министерства спорта Самарской области и Федерации легкой атлетики Самарской области.

Фото: пресс-служба администрации Самары