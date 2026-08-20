 «Самарский марафон»пройдет в городе 222 августа

Я нашел ошибку
Главные новости:
Работа по повышению уровня безопасности в школах Самары будет продолжена в течение всего учебного года.
В школах Самары прошли всероссийские учения по обеспечению антитеррористической безопасности
В четверг, 20 августа, в преддверии Дня государственного флага РФ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил паспорта 10 школьникам, достигшим 14-летнего возраста.
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил паспорта юным гражданам России в преддверии Дня государственного флага
 В среду, 19 августа 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел  Виталий Шабалатов.
На заседании облправительства обсудили стратегию развития культуры на период до 2036 года
В Самарской области в 2026 году будет проведено 309 инженерных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.
В Самарской области усилят безопасность дорог около школ
По информации Приволжского УГМС ночью 21 августа местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью 21 августа в регионе ожидается гроза, ливень, шквалистый ветер
Директор филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Максим Гальцов принял участие в выездном заседании оперативного штаба по реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» и мероприятий по капитализации территорий д
Руководство филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области приняло участие в заседании оперативного штаба
В Управлении Федеральной налоговой службы по Самарской области прошло обучение навыкам оказания первой помощи.
Сотрудники УФНС региона освоили навыки оказания первой помощи по программе «Стоп кровь»
В Новокуйбышевске прошел региональный этап соревнований по волейболу в рамках спартакиады Главного управления МЧС России по Самарской области.
Лучших волейболистов среди пожарных региона определили в Новокуйбышевске
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.13
-0.03
EUR 98.55
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лучших волейболистов среди пожарных региона определили в Новокуйбышевске
Рекламный тур для туроператоров из девяти российских регионов проходит в Самаре
В ГД рассказали, как вернуть деньги за отмененный авиарейс
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 «Самарский марафон»пройдет в городе 222 августа

208
22 августа в Самаре пройдет «Самарский марафон», который объединит любителей активного образа жизни — от семей с детьми до опытных марафонцев.

22 августа в Самаре пройдет «Самарский марафон», который объединит любителей активного образа жизни — от семей с детьми до опытных марафонцев. Ожидается 2500 участников из более чем 250 городов России и зарубежья. Старт и финиш дистанций марафона состоятся на территории стадиона «Солидарность Самара Арена».   (0+)

Торжественное открытие марафона начнется в 08:15. Далее, в 08:30, состоится старт марафона 42,2 км и полумарафона 21,1 км, в 10:00 стартуют спортсмены на дистанции 10 км — бег и скандинавская ходьба, в 10:45 на старт выйдут участники забега на 5 км, а в 11:30 — на 3 км, а в 12:00 пройдет забег патриотов. С 12:35 и до 13:25 состоятся старты детских забегов. В 13:40 стартует инклюзивный забег, в 13:55 на дистанцию выйдут волонтеры. Награждение победителей запланировано на 14:30. Всем финишерам вручат уникальные коллекционные медали, посвященные 440-летию Самары.

Регистрация участников продолжается на платформе https://reg.russiarunning.com/event/SamarskiyMezhdunarodnyyMarafonnakubokGlavygorodaSamarySamara2026...

Выдача стартовых пакетов будет проходить 20 августа с 15:00 до 21:00 и 21 августа с 11:00 до 20:00 на площадке ТЦ «Парк Хаус» (Московское шоссе, 81Б, 1 этаж). Для иногородних участников предусмотрена выдача стартовых пакетов в день старта, 22 августа. Выдача заканчивается за 30 минут до старта выбранной дистанции. В стартовом пакете участников ждут полезный перекус и всё необходимое для участия в забеге: стартовый номер, памятные материалы и подарки от партнеров.

Подробная информация о том, как добраться до места проведения забега, какие документы необходимы для получения стартового пакета, а также актуальные изменения в программе доступны в группе https://vk.ru/volgaman_org . Забег пройдет при безопасной обстановке.

«Самарский марафон» проводится АНО «Волгамэн» при поддержке Администрации городского округа Самара, Министерства спорта Самарской области и Федерации легкой атлетики Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В среду, 19 августа, Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в экономике страны до 2030 года.
19 августа 2026  20:52
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством Президента России
1099
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
18 августа 2026  12:45
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
658
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
18 августа 2026  11:25
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
1069
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, в ходе которого обсудили капитальный ремонт объектов культуры Самарской области.
17 августа 2026  20:53
Вячеславу Федорищеву доложили о ходе капитального ремонта объектов культуры Самарской области
1122
В Самаре провели акцию О пушистых с любовью» в поддержку приюта: ФОТО
15 августа 2026  14:42
В Самаре провели акцию «О пушистых с любовью» в поддержку приюта: ФОТО
1277
Весь список