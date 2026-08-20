Самарский драмтеатр открывает сезон спектаклем о героях СВО «На выписку»

Самарский академический театр драмы им. М. Горького открывает 176-й театральный сезон премьерой спектакля «На выписку» (16+) по пьесе Николая Пинчука. Премьерные показы состоятся 12 и 13 сентября, а также 8 октября 2026 года на экспериментальной сцене театра.

Герои спектакля — участники специальной военной операции. На сцене будет показана простая история о человеческих отношениях, о том, как важно не утратить веру в себя, найти заново смысл жизни, преодолеть жизненные невзгоды и адаптироваться к мирной жизни в новых условиях.

Зритель оказывается в здании госпиталя, где разворачиваются основные события спектакля. Вместе с героями он проживает особенный момент, связанный с выпиской.

Режиссёр-постановщик Олег Скивко – режиссёр первой категории Самарского академического театра драмы им. М. Горького:

«Само название уже задаёт смысл: «на выписку». Люди идут на выписку — значит, они уже пережили трудности. Без пафоса, без громких слов. Просто они прошли через тяжёлое и теперь движутся к выписке. У всех разные мотивации, но все они были ранены… Они стараются держаться, поэтому оборачивают всё в юмор. И при этом начинают иначе смотреть на вещи, по‑новому ценить простые моменты жизни…».

Художник-постановщик – Марина Евдоченкова, помощник режиссёра – Юлия Горелова.

Фото: пресс-служба театра