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Рекламный тур для туроператоров из девяти российских регионов проходит в Самаре
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Рекламный тур для туроператоров из девяти российских регионов проходит в Самаре

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В Самаре проходит рекламный тур для представителей туроператорских компаний из различных городов России, таких как Москва, Нижний Новгород, Уфа, Казань, Екатеринбург, Пенза, Оренбург.

В Самаре проходит рекламный тур для представителей туроператорских компаний из различных городов России, таких как Москва, Нижний Новгород, Уфа, Казань, Екатеринбург, Пенза, Оренбург. Знакомство с туристическим потенциалом областной столицы организовано администрацией города Самара.
 
Программа, разработанная Департаментом туризма, предпринимательства и торговли администрации Самары, включает в себя экскурсии, посещение знаковых мест и точек притяжения, знакомство с достопримечательностями, волжской кухней и традициями, а также с гостиничной инфраструктурой. Так, гости города уже совершили речную прогулку по реке Волге, познакомились с самарской набережной и побывали в музее Эльдара Рязанова. Туристический маршрут позволяет ознакомиться с такими достопримечательностям Самары, как польский костел 1905 года, музей Модерна, сквер «Литературный», сквер Аксаковых и др.
 
«В Самаре была осенью и зимой, летом здесь впервые. Поражена красотой Волги и волжскими просторами. Сам город встретил гостеприимством и уютом. Здесь достаточное разнообразие музеев, общественных пространств и достопримечательностей, обязательно будем включать их в наши туры и рекомендовать путешественникам к посещению. Кроме того, в программе нашего тура в Самару предусмотрен свободный день, когда туристам предлагается провести день с Волгой, побывать на набережной, ознакомиться с местными памятниками самостоятельно», – поделилась руководитель отдела продаж ООО «Бастур» г. Уфы Гульнара Магадеева.
 
Третий день рекламного тура познакомит гостей города с хлебной историей Самары в ремесленной пекарне «Белотурка», с популярной зоной отдыха самарцев — Вертолетной площадкой, объектом культурного наследия «Дом со слонами» (бывшая дача Константина Головкина) и легендарным стадионом «Солидарность Арена», построенным к чемпионату мира по футболу 2018 года. По итогам рекламного тура планируется совместная разработка турпродуктов, включающих предложения по организации отдыха в Самаре для разных целевых аудиторий и направлений — культурно-познавательного, событийного, гастрономического, речного и других.
 
Самара участвует в реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным и направленного на повышение роли туристической отрасли в экономике страны, а также на увеличение числа туристских поездок, развитие инфраструктуры, продвижение путешествий по России, обеспечение качественного сервиса и безопасных удобных поездок.

 

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Мероприятия Самара Туризм

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