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В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
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В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
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В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»

29 июля 2021 14:28
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В первый день форума эксперты обсудили актуальные тренды развития туристического рынка в 2021 году.

28 и 29 июля 2021 года в «Лотте Отель Самара» состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021». Он проводится в седьмой раз и стал важной дискуссионной площадкой для представителей туриндустрии не только Самарской области, но и соседних регионов. Стоит отметить, в этом году форум приобрел статус международного.

На площадке собрались представители туристической сферы: операторы, экскурсоводы, отельеры, рестораторы, авторитетные эксперты, заинтересованные лица. На круглых столах, бизнес-сессиях, тренингах они обменивались опытом, прорабатывали варианты развития внутреннего туризма в современных реалиях. Организатором мероприятия является Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.

«Деловой, событийный туризм в Самаре развит достаточно хорошо, но потенциал туризма в классическом варианте пока не раскрыт. Такие мероприятия как форум «Тур Притяжение», обмен экспертов лучшими практиками способствует развитию туристической отрасли не только в нашем городе, но и в России в целом», - отметил заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара Владислав Зотов.

В первый день форума эксперты обсудили актуальные тренды развития туристического рынка в 2021 году. Они говорили о перспективах промышленного, железнодорожного, гастрономического туризма, об искусстве городской экскурсии, а также о международном и межрегиональном, межмуниципальном сотрудничестве в турсфере. Были подписаны соглашения о сотрудничестве Самары с городами побратимами Республики Беларусь (г. Витебск, г. Могилев, г. Гомель).

Автор-методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова напомнила об успехе фестиваля Welcome foodball cap, который прошел в Самаре в 2018 году как в городе-организаторе чемпионата мира по футболу. Тогда лучшие рестораторы города представили на набережной блюда волжской кухни.

«Волжская кухня – перспективная история. В этом году запускается мобильное приложение «Гастрономическая карта России», главная задача которого внедрение региональной кухни во все сегменты туристической инфраструктуры. Мы обязательно занесем в него рестораны Самары, а также предприятия, которые развивают промышленный туризм», - рассказала Екатерина Шаповалова.

Сегодня в рамках мероприятия прошли тренинги и туркомпетенции по отраслям (отельеры; рестораторы; туроператоры и экскурсоводы; торговля, спорт и развлечения). В завершении форума состоялась фасилитационная сессия «Туристический потенциал Самары и возможности его реализации», где эксперты подвели итоги и дали рекомендации для дальнейшего развития данных отраслей.

Теги: Мероприятия Самара туризм Форум

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