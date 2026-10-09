Известный российский психотерапевт Марк Бурно подарил читателям СОУНБ свои работы.

Марк Евгеньевич – доктор медицинских наук, профессор, автор клинико-психотерапевтического метода «Терапия творческим самовыражением». Книги Бурно написаны на стыке глубокой клинической психиатрии и душевной гуманитарной прозы. Они адресованы тем, кто чувствует себя «не такими, как все» и помогают принять свой характер, а также научиться выражать его через творчество, науку и общение с природой.

Книги в библиотеку передала Ирина Петровна Маркова – психотерапевт высшей категории, исследователь и практик метода Марка Евгеньевича. Совсем недавно состоялась её лекция «Проникновенно-творческое погружение в прошлое Самарской губернии с терапией творческим самовыражением М.Е. Бурно» о том, как изучение истории и искусства родного края помогает восстановить внутреннее равновесие, укрепить душевное здоровье и найти свой собственный путь. Мероприятие прошло в рамках проекта «Самарская губерния в лицах», приуроченного к 175-летию губернии.

Благодарим Марка Евгеньевича Бурно и Ирину Петровну Маркову за ценный вклад в фонд библиотеки и наглядное раскрытие целебной силы творчества!

Фото: пресс-служба СОУНБ