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В ПФО проходит III общероссийский медиафорум «Народные промыслы России»

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8 октября 2026 года в Кирове состоялось открытие III общероссийского медиафорума «Народные промыслы России».

8 октября 2026 года в Кирове состоялось открытие III общероссийского медиафорума «Народные промыслы России». Мероприятие объединило представителей СМИ из регионов Приволжского федерального округа, а также из республик Коми и Крым, Ямало-Ненецкого автономного округа, Костромской, Магаданской, Новосибирской и Челябинской областей. Главной темой форума стало сохранение духовного наследия России через традиции народных промыслов.

Приветствие участникам направил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

«В Кировской области форум стал доброй традицией: в третий раз сюда приезжают представители медиасообщества из разных регионов страны. Это площадка для обмена опытом, профессионального диалога и поиска новых идей по сохранению нашего наследия, превращения его в живой ресурс.

Народные художественные промыслы — неотъемлемая часть культурного кода России и одно из важных направлений государственной политики. Особое значение они имеют для нашего Приволжского федерального округа и прежде всего — для Вятской земли. Ведь здесь искусство мастеров складывалось веками. Секреты ремесла в регионе бережно передаются из поколения в поколение, сохраняя историческую память. Благодаря этой преемственности культурная самобытность региона жива. Убеждён, что у народных промыслов есть будущее, пока ими занимаются и рассказывают о них честно, ярко, с любовью», — говорится в приветствии.

На форуме можно узнать о традициях изготовления дымковской игрушки и кружевоплетения, хохломской и городецкой росписи, утвари и гармоней, кожаной мозаики, лозоплетения и бисероплетения, художественной обработки дерева и бересты, резьбы по камню и художественных изделий из стекла, пуховязания и изделий из войлока.

Среди народных промыслов Самарской области – искусная домовая резьба, гончарное и кузнечное дело, изготовление глиняной игрушки, ткачество, золотное и белое шитьё, филейно-гипюрная вышивка. О том, как возрождается и развивается народное ремесло, о мастерах художественных промыслов самарские журналисты подробно и увлекательно рассказывают в своих репортажах и сюжетах.  

Программа форума предусматривает мастер-классы, работу дискуссионных площадок, подведение итогов творческого конкурса и награждение авторов лучших работ. На конкурс представлены телерепортажи, радиопрограммы, интернет-проекты, документальные фильмы и другие материалы. Они посвящены как широко известным народным промыслам, ставшим символами своих регионов, так и редким ремёслам, традиции которых сохраняются в небольших населённых пунктах.

 

Фото: пресс-служба медиафорума «Народные промыслы России»

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