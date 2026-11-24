Новый государственный стандарт (ГОСТ) на услуги парикмахерских для детей от одного года до 14 лет начнет действовать в России с 1 декабря. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Согласно документу, детям в возрасте от года до 10 лет парикмахерские услуги должны предоставляться в присутствии родителей или законных представителей. Посетители старше 10 лет смогут приходить на процедуры самостоятельно, уточняет «РИА Новости».

Перечень разрешенных услуг включает стрижки, укладки, безопасное временное окрашивание волос, уход за кожей головы и волосами, спа-программы, визаж, косметический макияж и временные татуировки.

Для ухода за кожей лица предписано использовать только специальную детскую косметику. В ее составе не должно быть компонентов, способных вызвать раздражение, сильных ароматизаторов и других подобных добавок. Маникюр и педикюр разрешается проводить без режущих процедур, а пирсинг ограничивается проколом мочек ушей.

Новые требования касаются и обустройства детских парикмахерских. В помещениях необходимо предусмотреть места для колясок, велосипедов, самокатов и других видов детского транспорта, а также обеспечить условия для передвижения детей с ограниченными возможностями. Туалеты должны быть оборудованы с учетом потребностей разных возрастных групп.

При этом, как следует из документа, организации могут применять новые нормы уже сейчас, не дожидаясь 1 декабря.