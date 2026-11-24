Аналитики SOKOLOV изучили продажи ювелирных украшений в розничных магазинах бренда в Самаре в период Черной пятницы, с 10 по 16 ноября 2026 года, и сравнили их с показателями предыдущей недели и аналогичного периода прошлого года.



За год продажи украшений в денежном выражении в Самаре выросли на 39%. По России показатель увеличился на 11%. В топ-3 городов по динамике продаж вошли Саратов (+61%), Иркутск (+38%) и Калининград (+37%).



По сравнению с предыдущей неделей продажи в Самаре выросли на 14%, а по России — на 6%. В числе городов с наиболее заметной динамикой — Ростов-на-Дону (+27%), Иркутск (+25%) и Воронеж (+24%).



Количество купленных украшений в Самаре за год выросло на 24%. По России спрос увеличился на 16%. Среди городов с наиболее заметным ростом — Иркутск (+51%), Воронеж (+43%) и Калининград (+31%).



Средний чек в Самаре во время Черной пятницы составил 6 381 рубль. По России он достиг 6 997 рублей. В тройку городов с самыми высокими средними чеками вошли Саратов (9 062 рубля), Санкт-Петербург (8 596 рублей) и Калининград (8 343 рубля).



Самая крупная покупка в Самаре составила 142 995 рублей. Более высокие суммы зафиксированы в Казани (539 996 рублей), Санкт-Петербурге (523 996 рублей) и Москве (484 198 рублей).



Чаще всего покупки во время распродажи совершали самарцы в возрасте 40–50 и 29–39 лет. Жители Самары чаще выбирали украшения из серебра, красного и белого золота, а среди категорий — кольца, серьги и цепи. Популярностью также пользовались изделия с фианитами, бриллиантами и синтетическими бриллиантами, а также украшения без вставок.