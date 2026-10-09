В селе Печинено Богатовского района на средства госпрограммы этим летом создали новую детскую площадку

В селе Печинено Богатовского района минувшим летом на средства государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» создали новую детскую площадку. Таким образом, отмечает глава сельского поселения Алексей Трегубов, у местной детворы на улице Зелёной, близ сельского Дома культуры и детского сада, да ещё и в популярном месте отдыха сельчан, появилось долгожданное оборудованное пространство для активного и безопасного времяпрепровождения.

Цена вопроса - порядка 3 млн рублей. На эти деньги удалось возвести игровой комплекс, а ещё установить качалку на пружине, карусель, двухсекционные качели, соорудить песочницу. И конечно, сделать безопасное покрытие из специальной резиновой крошки, которое смягчает падение, уберегая таким образом детишек от травм. Всё просто, надёжно и безопасно. Не забыли подрядчики и про благоустройство: кроме ограждения и урн для мусора, установили скамейку и диван с навесом для родителей малышни.

А на улице Кооперативная в селе Августовка Большечерниговского района - прямо в сердце этого большого населённого пункта - благодаря КРСТ свежий облик обрела центральная площадь. Новое асфальтовое покрытие появилось на участке протяжённостью 172 метра. Также восстановили асфальтовое покрытие подъездной дороги, а заодно и площади перед Домом культуры в селе Украинка того же района.

" Я в должности полтора года, но о проблеме знаю очень давно. Сам сельский дом культуры образца 1970-х вплоть до 2022 года находился в плачевном состоянии, ему дали капремонт лишь четыре года назад. Но пришедшие в негодность площадь перед зданием и дорога тоже требовали вмешательства. Ремонт планировался много лет, но не было денег. И вот в 2026 году благодаря КРСТ ситуация изменилась. Признаюсь честно, теперь нам, сельчанам, не стыдно за подъездные пути и площадь перед нашим сельским ДК", - резюмирует глава села Украинка Вячеслав Белоглазов.

Фото: Минсельхозпрод Самарской области