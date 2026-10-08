Председателем Самарской губернской думы стала Екатерина Кузьмичева

В Самарской губернской думе на первом заседании 8 созыва 8 октября 2026 года депутаты избрали нового спикера.

В прошлом созыве этот пост занимал Геннадий Котельников, который не пошел на переизбрание.

Его сменила Екатерина Кузьмичева: ее кандидатура была единогласно поддержана депутатами (46 - за, 0 - против), иных претендентов не нашлось.

Ранее Екатерина Кузьмичева была рекомендована на эту должность губернатором Вячеславом Федорищевым.

Екатерина Кузьмичева работала в Думе Тольятти, в Государственной думе, а теперь снова стала депутатом Губернской думы.

Первым заместителем Самарской губернской думы стал Вячеслав Романов. Заместителями председателя стали: Кристина Гнатюк, Андрей Колотовкин, Роман Маркаров, Владимир Субботин, пишет СитиТрафик