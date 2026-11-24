Благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в Шенталинской центральной районной больнице завершили установку нового рентгенологического комплекса.



Он позволит проводить как плановые, так и экстренные исследования, включая эндоскопические, гастроэнтерологические и урологические с использованием контрастного вещества.



«Установка современного рентгенологического комплекса — это важный шаг в повышении качества медицинской помощи жителям Шенталинского района. Новое оборудование обладает высокой разрешающей способностью. Теперь сложные исследования с контрастированием можно пройти у нас», — рассказал главный врач Шенталинской больницы Вячеслав Михайлов.



Перед монтажом нового комплекса в кабинете был проведён капитальный ремонт за счёт областного бюджета.



Благодаря мероприятиям национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина, а также при поддержке регионального Правительства в медучреждениях региона продолжается обновление оборудования.

Фото: минздрав СО