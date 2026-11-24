Главный внештатный детский специалист – сердечно-сосудистый хирург Минздрава России в Приволжском федеральном округе, заведующий отделением детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В. П. Полякова Антон Авраменко принял участие в 24-й Китайской международной конференции по обмену специалистами (CIEP), которая состоялась в Шанхае.

На церемонии открытия присутствовали более 3100 иностранных экспертов из более чем 120 стран и регионов. Программа включала свыше 160 мероприятий по профессиональному обмену, охватывающих медицину, инженерные разработки, новые материалы, искусственный интеллект и другие области.

В рамках научной программы мероприятия Антон Авраменко выступил с докладом на Международном саммите PAN Technology Summit 2026 на тему: «Структурные заболевания сердца на протяжении жизни: от хирургии врожденных пороков до вмешательств во взрослом возрасте».

«Человек, успешно прооперированный в детстве, нуждается в наблюдении всю жизнь. Поэтому критически важна преемственность между детскими и взрослыми кардиологами. Чтобы вмешательства во взрослом возрасте были такими же успешными, мы должны сохранять исчерпывающую информацию: от исходной анатомии сердца до малейших деталей каждой предыдущей операции. Без этой "медицинской биографии" риск ошибки многократно возрастает», — подчеркнул Антон Авраменко.

Ключевым событием стали клинические мастер-классы в Пекине на базе госпиталя Фувай Китайской академии медицинских наук. По приглашению профессора Сянбиня Пана Антон Авраменко лично принял участие в проведении транскатетерного закрытия дефекта межпредсердной перегородки у пациентки. Процедура была выполнена с применением передовой методики PAN — исключительно под ультразвуковым контролем, без использования рентгеноскопии.

Представители госпиталя Фувай выразили заинтересованность в расширении международного сотрудничества с российскими клиниками. В частности, обсуждались перспективы дальнейшего обмена опытом и совместной работы в области лечения врожденных пороков и других структурных заболеваний сердца.

В этом году в отделении детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В. П. Полякова выполнено более 200 операций, из них 39 эндоваскулярно, 45 - при нарушениях ритма.

Фото: минздрав СО