В подразделении областного наркодиспансера создаются комфортные условия для пациентов и медработников.

Капитальный ремонт проведен в амбулаторно-поликлиническом отделении Самарского областного клинического наркологического диспансера по адресу улица, Партизанская, 130.

Работы выполнены в полном объёме: заменены все оконные блоки, полностью обновлена система освещения и электропроводка, проложены новые системы кондиционирования и вентиляции, возведены новые перегородки.

«Ремонт завершён, мы принимаем помещение и ждём поставки новой мебели. После того как всё будет готово, переедем в обновлённое отделение. На время работ приём пациентов, проживающих в Советском, Ленинском, Октябрьском, Самарском и Железнодорожном районах, организован в модульном здании на улице Полевая, 80, — помощь оказывается в полном объёме», — отметил главный врач Самарского областного клинического наркологического диспансера Андрей Щербань.

Планировка помещения осталась прежней. При этом сохранены два отдельных входа, которые позволяют разделить потоки пациентов. Как и прежде, здесь будет оказываться первичная специализированная медицинская помощь по профилю «психиатрия-наркология».

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". До конца года планируется завершить возведение всех 32 модульных конструкций и капитальный ремонт 60 объектов.

Фото: минздрав СО