Самарская область присоединяется ко Второй Всероссийской неделе «Открыто для всех»: организации региона смогут подписать Национальный инклюзивный договор.

С 30 ноября по 6 декабря 2026 года пройдёт Вторая Всероссийская неделя «Открыто для всех», которая объединит все регионы вокруг инклюзивной повестки. Участие в ней в этом году подтвердили все субъекты Федерации. В 2026 году в регионах пройдёт более 1000 мероприятий - деловые мероприятия, выставки инклюзивных брендов, детские дни, кинопоказы, арт-зоны, волонтёрские акции, спортивные и социокультурные события. Главным событием Недели станет Всероссийский инклюзивный форум «Открыто для всех».

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что масштаб Недели в этом году подтверждает востребованность инклюзивной повестки на местах. По её словам, Неделя объединяет самые разные форматы, чтобы помочь регионам увидеть новые решения, обменяться опытом и сделать инклюзию частью повседневной жизни.

В Самарской области запланировано более 80 мероприятий в городах и районах: дни открытых дверей, школы здоровья, мастер-классы, культурные, спортивные и другие специальные события для людей с инвалидностью.

Одна из ключевых возможностей Недели - присоединение к Национальному инклюзивному договору. В рамках Недели организации и компании могут подписать Национальный инклюзивный договор и присоединиться к проекту #ОткрытоДляВсех - публичному обязательству работодателей и организаций создавать инклюзивную среду и расширять возможности трудоустройства и участия людей с инвалидностью в общественной жизни.

Одним из примеров такого участия стал Институт Творчества - частное учреждение дополнительного образования в Самарской области. Институт работает с 2009 года и помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Здесь ребята обучаются, развиваются и социализируются. Организация реализует ряд социальных проектов, в том числе «Детскую бизнес-школу» (программу, направленную на обучение основам предпринимательства, профессионального самоопределения и управления личными финансами), профилактическую программу «Здоровое поколение», при поддержке Фонда президентских грантов проекты «РОСТ-ОК!» и «Дворовые отряды». В 2025 году руководитель организации Роман Сорокин подписал Национальный инклюзивный договор и присоединился к проекту #ОткрытоДляВсех. Сегодня среди всех обучающихся организации 15% - дети с ОВЗ, для которых разрабатывается дополнительная адаптированная общеразвивающая программа.

Организаторы Всероссийской недели «Открыто для всех» приглашают бизнес, НКО и образовательные организации Самарской области присоединиться к Неделе, подписать Национальный инклюзивный договор и внести свои события в единую карту мероприятий. Всероссийская неделя «Открыто для всех» проводится Агентством стратегических инициатив (АСИ) в рамках проекта #ОткрытоДляВсех.

Фото: АСИ