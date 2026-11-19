В отдел МВД России по Красноярскому району за помощью обратилась 42-летняя женщина, сообщившая о краже ювелирных украшений и денежных средств из её дома, расположенного в посёлке Кириллинский.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели домовладение, провели подворный обход, установили и опросили очевидцев и свидетелей. Эксперт-криминалист обнаружил и изъял с различных поверхностей следы пальцев рук, пригодные для идентификации злоумышленников.

Сотрудниками органов внутренних дел установлено, что накануне хищения, на телефон 14-летней дочери заявительницы позвонил неизвестный и убедил, чтобы девочка оставила пульт от входных дверей у калитки, для того чтобы люди из «правоохранительных органов» смогли произвести декларирование ценных вещей, находившихся в доме. Саму девочку злоумышленники попросили уехать.

Проникнув в домовладение, злоумышленники путём взлома сейфа похитили денежные средства, ювелирные украшения и коллекционные монеты, принадлежащие заявительнице. Общий размер ущерба составил около миллиона рублей.

В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения, находившихся в доме, оперативники составили ориентировки с приметами подозреваемых и направили их наружным службам полиции. Сотрудники уголовного розыска установили личности злоумышленников - 20-летней жительницы г. Тольятти и 18-летнего жителя Республики Татарстан.

В течение суток с момента поступления заявления в полицию, оперативники задержали подозреваемую по месту жительства в Тольятти. Она дала признательные показания, пояснив, что ей позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и попросили принять участие в изъятии из указанного домовладения украшений и денежных средств. Никаких вознаграждений женщина от неизвестных не получала и имеющуюся наличность перевела на указанные счета звонившими. Как выяснили оперативники, впоследствии женщина сдала часть похищенных украшений в ломбард, а вырученные деньги перевела неизвестным.

По версии следствия, сообщник женщины осуществил взлом сейфа с помощью болгарки, после чего скрылся. В настоящее время мужчину задержали коллеги в Казани по подозрению в совершении аналогичного преступления.

Следственным отделом МВД России по Красноярскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в», ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере). В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские изъяли похищенное и вернули законной владелице. Следствие устанавливает личности других возможных фигурантов произошедшего. Расследование продолжается.