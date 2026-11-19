Жители Приволжского федерального округа могут получить дополнительный доход, убирая снег и помогая поддерживать чистоту во дворах, жилых домах и на городских улицах. Первые задания в сфере жилищно-коммунального хозяйства и городского благоустройства на сервисе Авито Подработка уже появились в Казани. Вознаграждение за смену составляет от 2400 до 4800 рублей.

Первым городом для запуска инициативы стала Казань. Проект реализуется совместно с городской администрацией. Продолжительность смены составляет от 4 до 8 часов, а круг задач включает уборку снега, подметание тротуаров и уборку мусора в общих пространствах многоквартирных домов. Выбрать удобную смену и получить за нее оплату можно на платформе Авито.

Новый формат открывает возможность брать смены по конкретным задачам: содержание придомовых территорий, общих помещений и городских территорий. Жители могут попробовать подработку рядом с домом и внести вклад в благоустройство города. Для организаций ЖКХ это удобный и быстрый инструмент поиска исполнителей, в том числе для сезонных задач.

В целом в ПФО растет интерес к гибкой занятости: за январь–октябрь 2026 года интерес к подработке увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Востребованность такого формата подтверждают и результаты совместного октябрьского опроса Авито Подработки и Авито Рекламы: 58% опрошенных жителей ПФО подрабатывают сейчас или подрабатывали в течение последнего года.

Подработка на отдельных сменах может подойти студентам, пенсионерам, мамам в декрете и всем, кто ищет дополнительный заработок в свободное от основной работы время. При выборе подработки в клининге важно заранее учитывать продолжительность смены, перечень задач и физическую нагрузку, чтобы условия соответствовали возможностям исполнителя.

«Мы развиваем Авито Подработку и расширяем выбор заданий, чтобы люди могли находить подходящие варианты дополнительного дохода в разных сферах. Сотрудничество с мэрией Казани в сфере ЖКХ — логичный шаг в развитии сервиса. В этой сфере потребность в исполнителях напрямую зависит в том числе от сезона и погоды — например, оперативно организовать уборку дворов и тротуаров после листопада или снегопада. Гибкий формат позволяет оперативно привлекать дополнительную помощь под такие задачи, а жителям — выходить на подработку недалеко от дома в удобное время», — комментирует Алексей Панюков, директор по развитию бизнеса сервиса «Авито Подработка».