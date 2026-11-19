С наступлением осени автосервисы входят в пиковый сезон: водители массово меняют резину, проводят диагностику и готовят автомобили к зиме. Вместе с сезонной нагрузкой растёт потребность автосервисов в персонале. По данным Авито Работы, в октябре 2026 года число вакансий в автосервисах выросло по сравнению с сентябрём. Значительнее всего увеличился спрос на автоэлектриков — в 2,4 раза (+139%), а среднее зарплатное предложение для них составило 131 248 руб/мес.

На втором месте по востребованности в октябре — автослесари. Спрос на них вырос на 35%, и в среднем работодатели предлагали им 99 993 руб/мес. Эти специалисты выполняют ремонт и техническое обслуживание автомобилей: проверяют и восстанавливают двигатель, тормозную систему, подвеску и другие узлы.

Замыкают тройку самых востребованных специалистов автосервисов в октябре шиномонтажники — специалисты по замене и балансировке шин, подготовке колёс к сезону, они проверяют давление и состояние протектора. Количество вакансий для них увеличилось на 24%, а среднее зарплатное предложение составило 132 704 руб/мес — на 11% выше, чем месяцем ранее.

«Пиковый сезон в автосервисах стартовал в октябре и продлится до конца ноября — начала декабря, пока водители готовят машины к зиме. Мы видим, что спрос на персонал и зарплатные предложения растут вместе с сезонной нагрузкой: в первой половине ноября 2026 года средние зарплатные предложения выросли по сравнению с первой половиной октября — у автослесарей на 39%, кузовщиков на 15%, антикорщиков на 12%. Это подтверждает, что автосервисы продолжают активно набирать специалистов и конкурировать за них в пиковый период», — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.