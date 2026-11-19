По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции: 19 ноября текущего года примерно в 10:15, на 3 км автомобильной дороги «Кошки-Старое Максимкино», водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2115, не справился с рулевым управлением и совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение с автомобилем Москвич, под управлением водителя 1987 года рождения.

Пострадавший водитель автомобиля ВАЗ-2115 скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводится проверка.

Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.