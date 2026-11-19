Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о запуске специальной системы, позволяющей судьям и футболистам анонимно сообщать о попытках организации договорных матчей и других нарушениях, угрожающих честности соревнований. Об этом говорится на официальном сайте ФИФА.

Новый канал связи создан совместно с американской компанией RealResponse. Он предназначен для футболистов и официальных лиц матчей всех турниров под эгидой ФИФА. Пользователи смогут напрямую обращаться в специальное подразделение международной федерации, занимающееся защитой честности футбольных соревнований, пишет Спорт-экспресс.

Предусмотрены три способа передачи информации: электронная почта, СМС и специальная форма на сайте. При этом заявителям гарантируется возможность сохранения анонимности.

О существовании нового канала футболистам и судьям будут рассказывать на организационных совещаниях перед началом соревнований. Кроме того, участники получат информационные материалы, а на специальных плакатах разместят QR-коды, позволяющие перейти к системе отправки сообщений.

«Футболисты и официальные лица матчей должны иметь понятный, доступный и простой способ напрямую сообщать ФИФА о проблемах, связанных с честностью футбольных соревнований, и понимать, что могут свободно это делать. Новый канал предоставляет им дополнительный защищенный способ анонимной передачи информации, которая поможет нам оценивать возникающие проблемы и защищать честность футбола», — заявил старший менеджер ФИФА по вопросам честности соревнований Лиам Рич.

В международной федерации рассчитывают, что новая система позволит устранить препятствия, мешающие сообщать о возможных нарушениях: сложности с передачей информации и опасения относительно сохранения конфиденциальности.

Отдельно предусмотрена возможность сообщать об оскорблениях, травле и угрозах в социальных сетях. Такие обращения футболистов будут использоваться службой ФИФА, занимающейся защитой участников соревнований от оскорблений в интернете.

При этом обязанность сообщать о попытках организации договорных матчей существовала и раньше. Согласно регламентам ФИФА, футболисты, судьи, представители клубов и другие официальные лица должны незамедлительно информировать международную федерацию о любых предложениях или сведениях, связанных с возможным манипулированием результатами матчей.

Для передачи подобных сведений ФИФА уже использует защищенный интернет-портал. Новая система RealResponse станет дополнительным каналом связи, ориентированным непосредственно на футболистов и судей.