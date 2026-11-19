Льготная ипотека показала свою неэффективность, поскольку привела к росту цен на жилье, а не повышению его доступности. Никто больше не будет "наступать на эти грабли", сказал на Уральском форуме недвижимости советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"История с льготной ипотекой - это уже пройденный этап. Эта история сделала жилье менее доступным для граждан - за короткое время цены выросли в два раза, сильно обогнав рост доходов населения. Второй раз, я думаю, на эти грабли никто наступать не собирается", - сказал он.

Тремасов добавил, что льготные программы, по мнению ЦБ, должны быть адресными, а не массовыми. В противном случае льготная ипотека будет оплачиваться высокими процентными ставками для тех, кто не может претендовать на меру поддержки, пишет ТАСС.