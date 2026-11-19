20 ноября 2026 года в Самаре состоится торжественное открытие первого в России Центра ранней профориентации и карьеры железнодорожников. Мероприятие приурочено к празднованию Дня работника транспорта, который ежегодно отмечается в России 20 ноября.

Центр ранней профориентации и карьеры — это инновационный проект Куйбышевской железной дороги. Именно в Самаре состоится запуск первого такого центра на всей сети ОАО «РЖД». Главная задача Центра — помочь школьникам осознанно выбрать будущую профессию, поступить в отраслевой колледж или вуз и прийти на железную дорогу уже подготовленными специалистами.

В торжественной церемонии открытия Центра примут участие руководители Куйбышевской железной дороги; представители Министерства молодежной политики Самарской области и Самарского регионального отделения Российских студенческих отрядов, преподаватели и студенты Приволжского государственного университета путей сообщения, курсанты Центра ранней профориентации и карьеры.

Для гостей и участников мероприятия предусмотрена насыщенная интерактивная программа.

В рамках мероприятия участники проекта смогут: примерить современный промышленный экзоскелет, чтобы почувствовать, как технологии облегчают тяжелый физический труд на путях; попробовать себя в роли машиниста на ультрареалистичных VR-тренажерах; испытать в действии работу «цифрового сигналиста» с использованием новейших систем управления движением; заложить цифровую капсулу времени с посланиями для будущих поколений железнодорожников.

Приглашаем всех желающих присоединиться к празднику и заглянуть в будущее транспорта!