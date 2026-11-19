В администрации Самарской области, городов Тольятти и Самара отправлено предложение о строительстве частной высокоскоростной пассажирской железной дороги Самара-Тольятти.

Петербургский предприниматель Ринат Бичурин предлагает построить в Самарской области первую в Поволжье линию высокоскоростной супермагистрали длиной до 100 километров, с поездами со скоростью до 400 километров в час, которая соединит между собой города региона в единый мегаполис с населением до 3 миллионов человек.

Супермагистраль предполагается создавать с помощью частных инвестиций без участия государственного сектора. Все объекты инфраструктуры высокоскоростной железной дороги будут находиться в частной собственности и управляться частной компанией.

Затраты на строительство планируется окупить за счет доходов от аренды коммерческих помещений в составе вокзалов и станций, а также за счет развития территорий.

Железная дорога будет функционировать в режиме наземного метро с небольшими интервалами движения. Из Тольятти до Самары можно будет добраться за 15 минут и по тарифам городского общественного транспорта.

В перспективе будут построены линии для связи с другими городами Поволжья и Самарской области - с Ульяновском, Казанью, Сызранью и другими.

Предложение по созданию высокоскоростной железной дороги в Поволжье является частью проекта "Супермагистраль Регионы России" по строительству в городах и регионах РФ частной пассажирской железной дороги.

Предложение зарегистрировано в администрациях Самарской области, Самары и Тольятти.