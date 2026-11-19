Управление Росреестра по Самарской области приглашает заинтересованных лиц принять участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики.

Дата и время: 26 ноября 2026 года, 13:00.

Место проведения: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 3.

В ходе мероприятия будут рассмотрены ключевые итоги работы Управления в 2026 году по двум направлениям:

● Земельный контроль (надзор). Участники обсудят результаты обобщения правоприменительной практики в сфере земельного контроля, включая типичные нарушения, подходы к их выявлению и профилактике, а также основные тенденции надзорной деятельности.

● Геодезия и картография. Будет представлен анализ правоприменительной практики в области геодезии и картографии, в том числе вопросы соблюдения обязательных требований, актуальные проблемы отрасли и меры по их решению.

Мероприятие направлено на повышение эффективности контрольно‑надзорной деятельности, формирование единого понимания правоприменительных подходов и открытый диалог с профессиональным сообществом. Приглашаем к участию представителей органов власти, профессиональных объединений, бизнеса и всех заинтересованных лиц.

Для участия в мероприятии просим предварительно направить информацию об участниках на электронную почту: CherkasovaEG@r63.rosreestr.ru или сообщить по телефону 8(846)933-82-03.

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области