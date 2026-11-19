В выходные в УСЦ «Грация» состоялись всероссийские соревнования по киокусинкай «Самарский Кайман». В них приняли участие свыше 600 спортсменов из 24 регионов России.
Результаты выступления сборной Самарской области:
10-11 лет
Варвара Вологдина, 45 кг - серебро
Федор Никишкин, 45 кг - серебро
Дарья Новикова, 40 кг - бронза
14-15 лет
Владислав Дмитриев, 45 кг - бронза
16-17 лет
Милана Власова, 65+ кг - золото
Илья Кудряшов, 55 кг - золото
Кирилл Трошкин, 55 кг - серебро
Леонид Либуркин, 55 кг - бронза
Взрослые
Александр Михалев, «тамэсивари» - золото
Андрей Козин, 80 кг - бронза
Фото: минспорта СО