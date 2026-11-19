В выходные в УСЦ «Грация» состоялись всероссийские соревнования по киокусинкай «Самарский Кайман». В них приняли участие свыше 600 спортсменов из 24 регионов России.

Результаты выступления сборной Самарской области:

10-11 лет

Варвара Вологдина, 45 кг - серебро

Федор Никишкин, 45 кг - серебро

Дарья Новикова, 40 кг - бронза

14-15 лет

Владислав Дмитриев, 45 кг - бронза

16-17 лет

Милана Власова, 65+ кг - золото

Илья Кудряшов, 55 кг - золото

Кирилл Трошкин, 55 кг - серебро

Леонид Либуркин, 55 кг - бронза

Взрослые

Александр Михалев, «тамэсивари» - золото

Андрей Козин, 80 кг - бронза

Фото: минспорта СО